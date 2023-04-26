Как белорусский партизан водрузил над Рейхстагом Знамя Победы

Имя сержанта Михаила Егорова, который в мае 1945-го вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантария под руководством лейтенанта А.П. Береста водрузил в Берлине над поверженным фашистским Рейхстагом Знамя Победы, знает каждый. За этот подвиг отважный воин награжден "Золотой Звездой" Героя Советского Союза, орденом Ленина. В числе других наград Егорова - ордена Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, Славы...

Фото: Российская Газета Российская Газета

Но есть у Михаила Егорова особая награда - медаль "Партизану Отечественной войны" I степени, полученная за подвиги, свершенные на белорусской земле. Об этой стороне боевой биографии уроженца Смоленской области рассказывают документы, размещенные на сайте partizany.by. Сайт создан в соответствии с проектом "Партизаны Беларуси" сотрудниками ИД "Беларусь сегодня" и Национального архива Беларуси. Здесь отображена боевая деятельность более чем 211 тысяч партизан и подпольщиков, действовавших в годы войны на территории республики. Видное место среди них занимает и партизанский разведчик Михаил Егоров.

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Михаил родился 5 мая 1923 года в крестьянской семье в деревне Ермошенки Руднянского района Смоленской области. В 19 лет зачислен в партизанский отряд "Полк Садчикова", действовавший на Смоленщине. В 1943 году отряд по распоряжению начальника Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко передислоцирован на территорию Белоруссии, в знаменитую Полоцко-Лепельскую партизанскую зону.

Здесь партизанский разведчик Егоров в 1944 году участвовал в прорыве немецкого окружения под Ушачами - сейчас о том событии напоминает впечатляющий мемориал. На белорусской земле юный воин совершил и другие подвиги. Вот что сообщают наградные документы: "Тов. Егоров, находясь в партизанском отряде … участвовал в 21 боевой операции в боях по разгрому вражеских гарнизонов. Им лично убито 8 немцев, ранено 3. Особенно отличился при выходе из немецкой блокады в Ушачском районе. Спустил под откос два вражеских эшелона с живой силой и техникой. Тов. Егоров, командуя взводом, уничтожил 93 немца, взорвал 2 дзота, 3 моста и 117 рельс. Смелый, находчивый партизанский разведчик".

Славные боевые дела Михаил Егоров продолжил в рядах Красной армии в составе 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. На Смоленщине его именем названы улицы, в доме, где он жил, действует музей.

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