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Кого судили по делу о Чернобыльской катастрофе

26 апреля 1986 года произошла разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, которое привело к катастрофическим последствиям. "Рамблер" расскажет, кто попал за это в тюрьму.

Кого судили по делу о Чернобыльской катастрофе
© globallookpress.com

По официальной версии, виной в аварии на Чернобыльской АЭС были ошибки персонала, нарушения правил эксплуатации и проектной документации, а также конструктивные недостатки реактора. В ходе экспертизы были обнаружены недостатки в конструкции реактора, несоответствия его действующей документации и недостаточный уровень подготовки персонала.

Однако есть мнения, что причины катастрофы были не только в человеческом факторе и конструктивных недостатках реактора, но и в политической системе СССР, которая не обеспечила своевременной и правдивой информации о происходящем.

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Кого судили по делу о чернобыльской катастрофе

По делу о чернобыльской катастрофе были судимы только четверо человек - сотрудники Чернобыльской АЭС. В 1987 году состоялся первый суд над главным инженером энергоблока №4 Анатолием Дятловым, начальником смены Борисом Рогозиным и дежурным инженером Анатолием Кириленко. Все трое были осуждены по статье "нарушение правил работы атомной электростанции" и приговорены к тюремным срокам. В 1988 году состоялся второй суд, в рамках которого был осужден начальник цеха эксплуатации Виктор Брюханов. Он был признан виновным в нарушении правил безопасности на объекте повышенной опасности и осужден к 10 годам тюремного заключения.

При этом, многие считают, что в деле о чернобыльской катастрофе были судимы не те люди, которые несли ответственность за происшедшее, а скорее они стали жертвами системы, которая не была способна обеспечить безопасность работы АЭС. Кроме того, эксперты отмечают, что некоторые ответственные должностные лица, которые не были привлечены к ответственности, также допустили ошибки, которые привели к катастрофе.

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