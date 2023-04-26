Зачем в наши дни во Франции строят средневековый замок

В 1997 году бизнесмен Мишель Гийо начал строить новый замок вместо старого - Сен-Фаржо. Новое сооружение получило название Геделон. И вот зачем нужен будет этот замок.

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Предприниматель Мишель Гийо получил от Евросоюза 400 тысяч евро на воссоздание первоначального вида замка Сен-Фаржо. Новому замку решили дать название Геделон. Планируется, что данный проект завершён будет примерно в 2023-2025 году.

Но почему так долго строится этот замок? Всё дело в том, что при его воссоздании используются только средневековые технологии. То есть все ресурсы добываются для строительства вручную.

А вообще началось само строительство с возведения кузницы, мастерской, мельницы. И только после этого принялись за создание самого замка.