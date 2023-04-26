Зачем в наши дни во Франции строят средневековый замок
В 1997 году бизнесмен Мишель Гийо начал строить новый замок вместо старого - Сен-Фаржо. Новое сооружение получило название Геделон. И вот зачем нужен будет этот замок.
Предприниматель Мишель Гийо получил от Евросоюза 400 тысяч евро на воссоздание первоначального вида замка Сен-Фаржо. Новому замку решили дать название Геделон. Планируется, что данный проект завершён будет примерно в 2023-2025 году.
Но почему так долго строится этот замок? Всё дело в том, что при его воссоздании используются только средневековые технологии. То есть все ресурсы добываются для строительства вручную.
А вообще началось само строительство с возведения кузницы, мастерской, мельницы. И только после этого принялись за создание самого замка.
Уже сейчас этот замок вызывает у туристов интерес. Каждый год его посещают примерно 300 тысяч человек. Интересен этот замок ещё и тем, что в нём можно попробовать блюда, которые готовили в Средние века, а также купить сувениры, сделанные по старым технологиям. Всё потому, что в замке полностью воссоздаётся средневековый быт.