$81.63+0.0890.14+0.11

Зачем в наши дни во Франции строят средневековый замок

В 1997 году бизнесмен Мишель Гийо начал строить новый замок вместо старого - Сен-Фаржо. Новое сооружение получило название Геделон. И вот зачем нужен будет этот замок.

Зачем в наши дни во Франции строят средневековый замок
© Ferra.ru

Предприниматель Мишель Гийо получил от Евросоюза 400 тысяч евро на воссоздание первоначального вида замка Сен-Фаржо. Новому замку решили дать название Геделон. Планируется, что данный проект завершён будет примерно в 2023-2025 году.

Но почему так долго строится этот замок? Всё дело в том, что при его воссоздании используются только средневековые технологии. То есть все ресурсы добываются для строительства вручную.

А вообще началось само строительство с возведения кузницы, мастерской, мельницы. И только после этого принялись за создание самого замка.

Уже сейчас этот замок вызывает у туристов интерес. Каждый год его посещают примерно 300 тысяч человек. Интересен этот замок ещё и тем, что в нём можно попробовать блюда, которые готовили в Средние века, а также купить сувениры, сделанные по старым технологиям. Всё потому, что в замке полностью воссоздаётся средневековый быт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий