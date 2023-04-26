Русские в элитном спецназе прусской армии: как они туда попали

Прусский король Фридрих Вильгельм I знаменит тем, что за свой четвертьвековой срок правления сумел превратить небольшое провинциальное государство в одну из ведущих европейских держав. Достижения во многом объясняются военными и внешнеполитическими успехами. Самое пристальное внимание император уделил армейской реформе и созданию личной гвардии. Это вооруженное формирование, немалую часть которого составляли выходцы из России, было известно как «Потсдамские гиганты».

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Попасть в королевский полк оказалось по тем временам непросто. Главным требованием были рост, не менее 180 см, и крепкое телосложение. В начале XVIII века мужчины 170 см уже считались высокими, а сам император целых 10 см не дотягивал и до этого. Выучка и боевые умения кандидатов не брались в расчет. Даже жалование зависело исключительно от роста. Самым высокооплачиваемым в полку был ирландец Джеймс Киркленд (2 м 17 см).

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Чтобы гренадеры казались еще внушительнее, их «наградили» головными уборами высотой в 30 см. В этих неудобных шапках и парадных мундирах гвардейцы часами маршировали во дворе королевской резиденции. Фридрих лично наблюдал за «маневрами» и даже командовал ими, не прекращая думать о том, как сделать свою гвардию еще выше. По приказу императора придворными инженерами даже была создана специальная машина, в которой великанов пытались вытянуть еще больше.

Фридрих не жалел денег на свою гвардию, поэтому в полку было немало добровольцев. В знак дружеских отношений монархи других стран также охотно жаловали прусскому императору своих высокорослых подданных. Так, в книге Рольфа Фурманна «Высокие парни — Прусская гвардия гигантов» содержится информация о 248 подаренных и 152 отданных в услужение солдатах. Не меньше сотни из них оказались в Потсдамском полку, остальные служили в других пехотных подразделениях.

Подобные «подарки», но уже в меньшем количестве, продолжили делать императору и после смерти Петра I. Так, в придворном журнале Анны Иоанновны сохранилась запись о 80 солдатах, подаренных Фридриху в обмен на «пять янтарных "досочек"». Предшествующие ей Петр II и Екатерина I также отправляли в Пруссию от 10 до 80 человек каждые два года.