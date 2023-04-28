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2 часа назад

Впервые получено изображение струи от черной дыры M87

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Ученые впервые получили более подробное изображение сверхмассивной черной дыры в галактике M87 и мощной релятивистской струи. Результаты наблюдений, опубликованные в журнале Nature, показали, что кольцо горячего газа вокруг объекта намного больше, чем считалось ранее.

Впервые получено изображение струи от черной дыры M87
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи проанализировали данные, полученные глобальным радиоинтерферометром со сверхдлинными базами (GMVA), который объединяет множество инструментов по всему миру, в том числе радиотелескоп Грин-Бэнк (GBT), Атакамскую большую антенную решетку миллиметрового диапазона ALMA и антенную решетку со сверхдлинными базами VLBA.

Использование множества различных телескопов и инструментов дало ученым более полное представление о структуре сверхмассивной черной дыры и ее струи, чем это было возможно ранее с Event Horizon Telescope (EHT), с помощью которого в 2019 году впервые удалось получить изображение черной дыры в M87. VLBA предоставила полный обзор как джета, так и черной дыры, ALMA позволила выделить яркое радиоядро M87 и создать четкое изображение. Чувствительность 100-метровой собирающей поверхности GBT дала астрономам возможность увидеть как большие, так и мелкие детали кольца вокруг черной дыры.

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