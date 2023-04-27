Чем примечательна дата 27 апреля?

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27 апреля в разные годы и столетия началась работа первой Госдумы Российской империи, Петр I зазвал в страну иностранцев, на БАМ поехали комсомольцы, в США придумали одноразовые подгузники, в Париже миньоны сражались с гизарами. Родились актер Халим Залялов, певица Зухра Сахабиева, поэт Ованес Шираз, актриса Марина Левтова, переводчица Нора Галль.

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Умерли поэт Ральф Уолдо Эмерсон, летчик Павел Головин, виолончелист Мстислав Ростропович. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Кто поехал в первую Госдуму от губернии

27 апреля 1906 года началась работа первой Государственной думы, в которой от Казанской губернии были представлены 10 человек, включая издателя газеты "Казан мөхбире" ("Казанский вестник") Саид-Гирея Алкина, профессоров университета Александра Васильева и Габриэля Шершеневича, муллу Файзуллу-Кутдуса Миндубаева, а также несколько крестьян. Уже 9 июля Николай II распустил эту Думу.

27 апреля 1924 года кинотеатр "Грингри" перешел в собственность государства под названием "Унион". Через 14 лет, в 1938 году, кинотеатр реконструировали и он стал "Родиной" — со вторым зрительным залом, буфетом и эстрадой. В частности, здесь по прибытии из Харбина играли джазовые музыканты из оркестра Олега Лундстрема.

27 апреля 1940 года родился актер Халим Залялов, один из выдающихся актеров татарского театра, за свою карьеру сыгравший множество и комедийных, и драматических ролей. И в каждой из них был заметен его мягкий и одновременно взрывной темперамент. Прославился он еще в 1970-е, сыграв в самом долговременном в истории Камаловского театра спектакле — "Четыре жениха Диляфруз" по пьесе Туфана Миннуллина. В роли одного из женихов, Шакура, он вышел на сцену более 600 раз. Залялов скончался 5 июля 2021 года. Помимо актерского ремесла, он освоил профессию переводчика, в его списке — "Плаха" Айтматова, "Привидения" Ибсена, "Дон Жуан, или Каменный пир" Мольера. Также переложил на стихи татарские народные сказки и написал несколько приключенческих пьес-сказок.

27 апреля 1951 года родилась певица Зухра Сахабиева. Самая ее известная песня — "Җидегән чишмә" ("Родник медведицы"), которую ей в конце 1970-х подарили композитор Сара Садыкова и поэт Гумер Баширов. В масштабах страны она прославилась благодаря пластинке "Спасибо тебе…", которую записала вместе с мужем, Хайдаром Бигичевым.

27 апреля 2022 года "Реальное время" сообщило, что Институт пространственного планирования Республики Татарстан возглавил 64-летний градостроитель Олег Григорьев, ныне первый замдиректора Института генплана Москвы по производственным вопросам. Его считают креатурой российского вице-премьера Марата Хуснуллина и другом министра строительства и ЖКХ страны Ирека Файзуллина, а тесную связь с руководством республики ему обеспечила многолетняя работа над новым генпланом Казани.

Все на БАМ!

27 апреля 1702 года Петр I решил привлечь зарубежных специалистов в Россию. Он издал манифест о ввозе иностранцев с обещанием свободы вероисповедания. Прибывшим специалистам обещали сохранение прежнего подданства, право на свободный въезд и выезд, освобождали от налогов и пошлин, а при переходе на русскую службу — повышение на один воинский чин. Историки же пишут, что, помимо корабельных, огнестрельных, строительных и военных дел мастеров, в страну прибыли люди, ищущие быстрой наживы.

27 апреля 1912 года в Одессе родилась переводчица Нора Галль. Начинала как поэтесса, сочиняла песни, писала статьи о зарубежной литературе. В 1942-м попробовала себя в переводе. Среди ее первых работ — произведения Дюма, Уэллса. Благодаря ей советские читатели узнали о "Маленьком принце" Сент-Экзюпери, рассказах Сэлинджера, повести Харпер Ли "Убить пересмешника", "Постороннем" Камю. О своей жизни она рассказала в 1972 году в книге "Слово живое и мертвое", которая переиздавалась 11 раз.

27 апреля 1974 года из столицы страны отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ — строить Байкало-Амурскую магистраль поехали комсомольцы из Москвы, Ленинграда и союзных республик. Жили в палатках, которых было так много, что они образовывали улицы. А на работу нередко летали на вертолетах.

Когда мамы стали меньше уставать

27 апреля 1578 года состоялся поединок в парке Турнель в Париже между миньонами (приближенными короля Франции Генриха III) и гизарами (сторонниками герцога де Гиза), трое на трое. В результате дуэлянт с первой стороны Жак де Леви, граф де Келюс, был тяжело ранен и умер от ран через месяц. Его секундант Луи де Можирон, маркиз д'Ампуи, был убит, другой, Ги д'Арсе, барон де Ливаро, тяжело ранен. Дуэлянт от гизаров Шарль де Бальзак, барон д'Антраг, был легко ранен, его секундант Франсуа д'Эди, виконт де Рибейрак, умер от тяжелых ран на следующий день, второй, Жорж де Шомберг, барон де Страсбур, — убит.