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Свинушка: почему на самом деле в СССР запретили этот гриб

Грибы всегда были излюбленным лакомством советских граждан.

Свинушка: почему на самом деле в СССР запретили этот гриб
© Русская семерка

Их собирали как для себя, так и для сдачи в специальные приемные пункты, откуда их переправляли на промышленные предприятия для дальнейшей переработки.

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Однако в 1981 году гриб под названием свинушка принимать у населения перестали.

Запретить, нельзя собирать!

В июне 1981 года Министерство здравоохранения Советского Союза официально запретило сбор свинушек, что было отражено в документе «Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов». С этого момента данный гриб перестал числиться в реестре разрешенных к заготовке. А «заготовка грибов, хотя бы и съедобных, но не значащихся в соответствующей нормативно-технической документации, строго запрещается» - гласили правила.

Однако граждане упорно продолжали собирать свинушки для своих собственных, домашних заготовок. Поэтому через три года заместитель главного санитарного врача СССР настоял на том, чтобы гриб наконец занесли в число ядовитых, что и было сделано.

Смерть ботаника

Впервые опасные свойства свинушки выявил ботаник из Германии Юлиус Шеффер еще в 1944 году. Он умер через две с половиной недели после того, как поел этих грибов. По заключению врачей причиной смерти ученого явилась острая почечная недостаточность.

Загадка свинушки была разгадана только в середине 1980-х годов швейцарцем Рене Фламмером. Но к тому времени, как упоминалось выше, в Советском Союзе свинушка уже была под запретом.

Тайна свинушки

Многие, а в особенности опытные советские грибники охотно брали в лесах свинушку и без всякой опаски употребляли ее в пищу. Никаких симптомов отравления после трапезы они не чувствовали. Именно этим обстоятельством, по их мнению, и доказывалась неверность утверждения о несъедобности этих грибов. На самом же деле свинушка - гриб не просто ядовитый, а еще и весьма коварный.

Дело в том, что свинушка богата специфическими токсинами, которые не разрушаются даже при длительной и неоднократной варке. При регулярном употреблении данных грибов их токсины накапливаются в организме. Именно поэтому у отравившегося человека порой не наблюдается признаков острого отравления. А между тем токсины делают свое дело: они вызывают образование антител, которые в свою очередь просто-напросто разрушают клетки крови – эритроциты. Вследствие этого у любителя свинушек чаще всего развивается малокровие, желтуха, заболевания печени и почек.

Так что свинушка – это своего рода бомба замедленного действия, и считать ее съедобной никак нельзя.

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