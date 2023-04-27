Акула во время стресса выплевывает свой желудок
При этом не умирает и может втянуть его обратно.
Некоторые виды акул во время стресса выплёвывают свой желудок, а затем втягивают его обратно. Речь идёт о карибской рифовой, тигровой, лимонной и нескольких других видах акул.
Такая удивительная способность называется эверсией желудка. Но акулы прибегают к выплёвыванию желудка не только во время стресса, но и когда им нужно освободиться от всякого несъедобного проглоченного хлама.
Известна потрясающая прожорливость и неразборчивость акул. Не зря их называют мусорными баками океанов. Порой в их желудках находят и банки, и бутылки, и тряпки, и раковины моллюсков, и перья. Вот на такие случаи их организмы и приспособились.
Если переварить съеденное не получается, акулы выворачивают желудок наизнанку. Мусор вываливается наружу, внутренний орган промывается, а затем акула втягивает его в себя и живёт дальше. Биологи отмечают, что при эверсии желудок не повреждается острыми зубами. На этот процесс уходит несколько секунд.
Морской биолог из Флориды Остин Галлахер несколько раз был свидетелем такого выплёвывания желудка. Оказавшись в стрессовой ситуации, например, запутавшись в рыболовных сетях или попав в опасное место, хищная рыба очищает свой желудок от еды, чтобы уплыть налегке.