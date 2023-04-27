Акула во время стресса выплевывает свой желудок

При этом не умирает и может втянуть его обратно.

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Некоторые виды акул во время стресса выплёвывают свой желудок, а затем втягивают его обратно. Речь идёт о карибской рифовой, тигровой, лимонной и нескольких других видах акул.

Такая удивительная способность называется эверсией желудка. Но акулы прибегают к выплёвыванию желудка не только во время стресса, но и когда им нужно освободиться от всякого несъедобного проглоченного хлама.

Известна потрясающая прожорливость и неразборчивость акул. Не зря их называют мусорными баками океанов. Порой в их желудках находят и банки, и бутылки, и тряпки, и раковины моллюсков, и перья. Вот на такие случаи их организмы и приспособились.

Если переварить съеденное не получается, акулы выворачивают желудок наизнанку. Мусор вываливается наружу, внутренний орган промывается, а затем акула втягивает его в себя и живёт дальше. Биологи отмечают, что при эверсии желудок не повреждается острыми зубами. На этот процесс уходит несколько секунд.