Как по ушам человека можно определить его интеллект

Уши у каждого человека индивидуальны, как и отпечатки пальцев. С древних времен люди уделяли им большое внимание, пытаясь соотносить их размер и форму с чертами характера. Сегодня по ушам даже можно проводить компьютерную идентификацию.

© Русская семерка

Уши привлекали людей с древности. Еще начиная с Гиппократа и Пифагора, с Аристотеля и его ближайших учеников Адамантия и Полемона врачи и философы пытались выявить связь между физиогномическими особенностями человека и его характером. Большое значение физиогномике уделял Леонардо да Винчи.

Видео дня

В 1658 году вышла книга Кардана Медичи, в которой было приведено множество иллюстраций с типами человеческих лиц и их элементов. В XVIII веке большой вклад в физиогномику внес цюрихский пастор Иоганн Лафатер.Особое внимание физиогномисты уделяли ушам. В отличие от черт лица уши формируются ещё при рождении и в течении жизни не меняются, только становятся больше.

Уши человека так же индивидуальны, как и отпечатки пальцев. Эта особенность в наши дни используется для разработки идентификации человека по ушам. Этот метод имеет свои преимущества, поскольку идентификация по глазам несовершенна по причине изменения цвета сетчатки с возрастом, а идентификация по отпечаткам пальцев требует дополнительных усилий, как от специалистов, так и от самого человека.Марк Никсон, британский компьютерный исследователь из университета Саутгемптона уже разработал компьютерный метод идентификации по уху. Он назвал его «лучевым преобразованием изображения».

Эта способ идентификации сводится к «обстрелу» изображения разноцветными лучами, при котором с точностью 99,6% можно отследить все особенности ушной раковины и записать их в цифровом виде.

Интересно, что левое и правое ухо человека могут иметь разную форму и размер. Эта особенность привлекла внимание исследователей из Астонского университета Анны Топакас и Джеффа Томаса. Они провели ряд экспериментов с участием большой группы студентов. Участников опыта разбили на группы и дали каждой из них задание. В каждой группе выделились лидеры. Анализ их физиогномических особенностей показал, что чем большей ушной асимметрией обладали «альфа-студенты», тем выше были результаты работы их групп.

Восточная физиогномика делит ухо на четыре диагностически важных части: внешний, средний и внутренний ободки, а также мочка. По ушам можно определить, в частности, какое детство было у человека. Если ухо хорошо сформировано, а все четыре части имеют правильную хорошо выраженную форму, то физиогномисты делают вывод, что детство у человека было счастливым.

Одним из основных методов «ушного анализа» является положение ушей относительно бровей. Если верхняя линия ушей расположена выше линии бровей, то человек обладает высоким интеллектом. Если ухо «заканчивается» на одной линии с бровями, то это свидетельствует об интеллекте выше среднего.

Большие уши обычно говорят о выраженных музыкальных способностях. Если ушные раковины малы по размеру – это признак чувственности. Очень мясистые уши бывают у угрюмых и даже жестоких субъектов. Заостренные наверху ушные раковины говорят об умеренности. Если уши прижаты к голове, то это может быть признаком того, что человек сдержан и осторожен.

Длинная мочка уха может быть признаком выносливости. На Востоке длинные мочки в силу влияния религии (у Будды были длинные мочки) считаются особым признаком, говорящим о мудрости их обладателя. Маленькая мочка уха указывает на щепетильность человека Прямоугольная форма трактуется как доказательство сильной воли и холерического темперамента. Такие люди идут до конца, не взирая на препятствия.