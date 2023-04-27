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Мастер назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру

Мастер Джессика Бэнк назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 98 тысяч подписчиков.

Мастер назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру
© Lenta.ru

На размещенных кадрах девушка показала, как наносит на плечо своему брату короткую черную горизонтальную черту совместно с инициалами D.D. Специалистка пояснила, что ее родственник решил набить на собственном теле отметку, соответствующую росту американского актера, режиссера и продюсера Дэнни Де Вито.

«Моя самая глупая идея для татуировки к настоящему моменту. Посмотрите, что есть у моего брата. Сможет ли ваша идея превзойти мою?» — заявила Бэнк.

Ранее тату-мастер, владелица собственного салона Элис Николлс из Великобритании перечислила самые странные рисунки на телах клиентов. Одной из самых неожиданных просьб специалистка назвала мультяшный огурец во все бедро заказчика. Кроме того, Николлс рассказала, что один из клиентов захотел сделать рисунок в виде китайского блюда чау-мейн.

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