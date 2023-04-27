Мастер назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру

Мастер Джессика Бэнк назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 98 тысяч подписчиков.

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На размещенных кадрах девушка показала, как наносит на плечо своему брату короткую черную горизонтальную черту совместно с инициалами D.D. Специалистка пояснила, что ее родственник решил набить на собственном теле отметку, соответствующую росту американского актера, режиссера и продюсера Дэнни Де Вито.

«Моя самая глупая идея для татуировки к настоящему моменту. Посмотрите, что есть у моего брата. Сможет ли ваша идея превзойти мою?» — заявила Бэнк.