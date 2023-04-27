Найден затонувший с 1000 военнопленными корабль времен Второй мировой

После десятилетий поисков наконец-то были обнаружены обломки японского судна, затонувшего во время Второй мировой войны. Судно Montevideo Maru, перевозившее более 1000 военнопленных, затонуло в 1942 году.

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Обнаружение затонувшего судна, расположенного в глубоких водах Южно-Китайского моря, стало возможным благодаря усилиям Фонда морской археологии Silentworld, Министерства обороны Австралии и голландской компании Fugro, занимающейся глубоководной разведкой.

Технология многолучевого гидролокатора использовалась для создания подробной карты морского дна, а гидролокатор более высокого разрешения на автономном подводном аппарате использовался для исследования потенциальных мест кораблекрушений. В итоге судно было найдено на глубине примерно 4 км.