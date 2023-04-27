$81.56-0.0790.20+0.06

Найден затонувший с 1000 военнопленными корабль времен Второй мировой

После десятилетий поисков наконец-то были обнаружены обломки японского судна, затонувшего во время Второй мировой войны. Судно Montevideo Maru, перевозившее более 1000 военнопленных, затонуло в 1942 году.

Найден затонувший с 1000 военнопленными корабль времен Второй мировой
© Ferra.ru

Обнаружение затонувшего судна, расположенного в глубоких водах Южно-Китайского моря, стало возможным благодаря усилиям Фонда морской археологии Silentworld, Министерства обороны Австралии и голландской компании Fugro, занимающейся глубоководной разведкой.

Технология многолучевого гидролокатора использовалась для создания подробной карты морского дна, а гидролокатор более высокого разрешения на автономном подводном аппарате использовался для исследования потенциальных мест кораблекрушений. В итоге судно было найдено на глубине примерно 4 км.

Для некоторых людей, участвовавших в поисках, включая потомков погибших при затоплении судна, это открытие стало кульминацией работы всей их жизни.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий