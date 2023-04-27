Три правила, которые соблюдают беременные женщины из королевской семьи

Британская королевская семья всегда вызывала живой интерес у общественности, поэтому неудивительно, что даже интимный опыт, связанный с беременностью, у титулованных особ зачастую проходит под пристальным взором публики. Какие в БКС существуют правила для таких случаев и какие ограничения они накладывают на будущих родителей, рассказываем в материале «Рамблера».

Одно из правил в королевской семье гласит: будущие матери должны отказаться от обуви с открытым носком. Титулованным особам также советуют избегать декольтированных предметов гардероба и оставлять плечи закрытыми — это касается не только беременности. Девушкам в интересном положении предписывают выбирать высокие воротники и скромные фасоны.

Еще один из королевских ритуалов, связанных с рождением детей, обязывает сообщать общественности о состоянии здоровья будущих матерей из монаршей династии. Представители дворца публикуют официальные заявления, касающиеся госпитализации беременных королевских особ, — это случалось особенно часто с герцогиней Кембриджской, которая всегда страдала от сильного токсикоза. О благополучном появлении малышей на свет сейчас объявляет не только глашатай у Букингемского дворца, но и аккаунт БКС в социальных сетях.