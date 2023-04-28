Девушка оригинально проучила бросившего ее возлюбленного

Пользовательница Reddit под именем LingonberryAnxious51 рассказала, как оригинально проучила бывшего возлюбленного, который бросил ее без объяснения причин. Девушка призналась, что завела несколько поддельных профилей в приложении для знакомств, чтобы обманывать его.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам рассказчицы, она встречалась с парнем два года, после чего он исчез, ничего ей не объяснив. При этом, как уточнила героиня истории, перед этим он заверял ее, что у них серьезные отношения. Автор поста пожаловалась, что бывший возлюбленный не отвечал на звонки и сообщения, а также не вернул ее вещи. Кроме того, девушка выяснила, что во время их отношений он встречался с другими.

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После расставания рассказчица впала в депрессию, а позднее решила отомстить. Она создала несколько поддельных профилей в приложении для знакомств и договаривалась о свиданиях со своим бывшим бойфрендом, на которые в итоге приходил только парень. Как правило, после этого девушка начинала игнорировать его в переписках. Однажды она написала бывшему возлюбленному с фейкового аккаунта, что не пришла на свидание, потому что он некрасивый.

Девушка добавила, что он регулярно врал в переписках. Например, говорил, что живет в другом городе или что уже год одинок. «Он был патологическим лжецом», — заключила рассказчица.

Напоследок героиня истории заявила, что довольна местью и тем, что заставила бывшего возлюбленного почувствовать себя так же, как она чувствовала себя после его исчезновения.

Один из комментаторов под записью посоветовал девушке еще раз представиться чужим именем, а затем явиться на свидание и высказать ему все. «Нет. Если она это сделает, он поймет, что это была просто месть. А сейчас он ставит под сомнения свою привлекательность. Держись и никогда не давай ему знать!» — возразил другой участник обсуждения.