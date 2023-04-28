Почему тема смерти нам так интересна

Есть люди, которые занимаются тем, на что мы не можем даже смотреть. Для нас это конец света, для них — рутина. Они ежедневно смотрят в лицо тому, о чём нам страшно и подумать. Они каждый день работают со смертью.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Журналистка Хейли Кэмпбелл три года ездила по миру, чтобы пообщаться с патологоанатомами, гробовщиками, бальзамировщиками и старыми могильщиками, уже выкопавшими себе могилы. Она выгребала кости и пепел вместе с работником крематория, проводила вскрытие мозга, посещала центр крионики и работала со следователем, ведущим дела об убийствах.

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Все это для того, чтобы написать книгу «О дивный тленный мир» о феномене смерти и ответить на вопросы, которые волнуют многих. И которые мало кто рискнёт задать. Чудовище, которое не видно, всегда кажется особенно жутким. Но чем больше мы знаем, тем меньше мы боимся. Вот несколько интересных фактов из этой книги.

Жизнь в запахе смерти

В 1930-е годы рабочие в Калифорнии заметили, что над местами, где трубы пропускают газ, в термальных потоках кружат стервятники. Оказалось, что любители падали слетаются на присутствующие в газе следовые количества этилмеркаптана — соединения, возникающего в процессе распада организма.

Газовые компании решили усилить случайный эффект и стали добавлять это вещество в бытовой газ.

Писатель Денис Джонсон рассказал об этом в рассказе «Триумф над могилой». Он увидел жизнь в запахе смерти, надежду — в птицах, которых обычно представляют вестниками злого рока.

Он заметил, что наши фундаментальные страхи можно заставить спасать жизни.

Жертвователи в скверных обстоятельствах

В истории научного просвещения имена врачей подчеркнуты как имена богов или святых. Однако медицина выросла на фундаменте из трупов, и эти люди в своём большинстве так и остались безвестными.

Чтобы лечить, нужно знать, как работает человеческий организм. Для этого нужно разобрать его и понять, как всё устроено.

Свиные туши помогали лишь в некоторой степени, а системы, позволяющей человеку завещать своё тело науке, не существовало. В XVI веке вскрытие стало рассматриваться законом как ещё одно наказание, и такая необычная судьба считалась хуже самой смерти. Некоторые приговорённые перед казнью договаривались с представителями хирургов и взамен на предоставление своего трупа покупали модную одежду, в которой будут умирать.

Они были первыми жертвователями тел, пусть и в очень скверных обстоятельствах.

Утонувшая Мона Лиза

У посмертных масок было много жизней. Когда-то они были привилегией королей и фараонов. Художники писали с них портреты — пока не забыли о них после изобретения фотографии. Ещё посмертные маски создавали для неопознанных мертвецов в надежде, что их в будущем кто-то узнает.

Одно из таких лиц теперь… целуют во всем мире. Оно принадлежит девушке, труп которой достали из Сены в начале 1800-х годов. В 1960 году на основе её маски изготовили Resusci Anne — первый манекен для обучения сердечно-легочной реанимации. Альбер Камю хранил у себя копию и называл её утонувшей Моной Лизой, а сюрреалисты сделали её своей тихой музой.

Может быть, она встречалась и вам. Может быть, благодаря этому вы спасли кому-нибудь жизнь.

Свечение в темноте

Пожалуй, об этой сложнейшей теме нельзя высказаться точнее и сильнее, чем сказал автор. Поэтому мы не стали ничего добавлять. Слово Хейли Кэмпбелл: «Я увидела реальность смерти и почти не могу выразить словами, насколько это меня преобразило. Но там, во тьме, я нашла нечто большее. Это как часы аквалангиста и звёзды на потолке детской комнаты: свечение становится заметно в темноте.

Я убеждена, что интерес к смерти — это не признак того, что у человека нездоровые увлечения. Она как ничто другое притягивает к себе нашу психику. Поэтому у меня созрел план: найти тех, кто каждый день работает со смертью, и попросить их показать, что и как они делают.

Это позволит мне не только познакомиться с механикой этой отрасли, но и узнать о своём отношении к смерти.

Я хотела выяснить: не обманываем ли мы себя таким отношением и не лишаем ли какого-то важнейшего человеческого знания? Может быть, это искусственное отрицание на границе невинности и невежества подпитывает неоправданные страхи? Может быть, противоядие от страха смерти — в точном понимании того, что происходит?»