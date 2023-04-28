Разъяренная акула протаранила судно рыбака

Акула протаранила судно профессионального рыбака Джейсона Мойса у побережья города Бермаги, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Об этом сообщает 9News.

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По словам Мойса, столкновение с хищником было быстрым и мощным. Разъяренная акула настолько сильно ударилась о борт, что на ней остались следы синей краски, которой покрашено судно. Сразу после удара она уплыла.

По оценке рыбака, акула была около четырех метров в длину. Мужчина успел сделать один снимок хищницы и опубликовал его в социальной сети.