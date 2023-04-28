Как сотрудница посольства США попала «медовую ловушку» КГБ

Аннабелль Бюкар работала в посольстве США в Москве, когда познакомилась с эффектным солистом оперетты Борисом Лапшиным. Лапшин же оказался агентом госбезопасности. Но Бюкар так влюбилась в него, что осталась в Москве навсегда. В Советском Союзе она стала своеобразным орудием пропаганды.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Служба в США и приезд в СССР

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Аннабелль Бюкар родилась в 1915 году в американском городе Клэйртон. Несмотря на то, что отец Бюкар был бедным фермером и воспитывал десятерых детей, он сумел дать дочери достойное образование. Аннабелль окончила Питтсбургский университет, после чего устроилась на государственную службу. Как пишет в своей книге «От Троцкого до Тито», Джеймс Клугманн («From Trotsky to Tito», James Klugmann), во время Второй мировой войны Бюкар перевели на работу в Управление стратегических служб США. Примечательно, что именно на основе этого управления после войны было создано ЦРУ. Сама же Аннабелль Бюкар после поражения нацистской Германии была направлена на службу в американское посольство в СССР.

К приезду Бюкар в Москву советская разведка уже знала о том, что она является сотрудницей Управления стратегических служб. Аннабелль решено было держать под постоянным наблюдением. Для этого в 1947 году, то есть почти сразу после прибытия в Россию, в ресторане гостиницы «Метрополь» сотрудник госбезопасности Леонид Райхман подвел к Аннабелль очень привлекательного и известного в то время солиста столичной оперетты Бориса Лапшина. Если верить Михаилу Любимову, автору книги «С бомбой в постели», Бюкар так влюбилась, что прославленному ловеласу Лапшину пришлось жениться на ней. Тогда же Аннабелль решила навсегда остаться в СССР и попросила политического убежища.

Радиодиктор на службе у органов госбезопасности

На самом же деле Бюкар угодила в так называемую «медовую ловушку». Дело в том, что как утверждает Федор Раззаков, автор книги «Пуля для Зои Федоровой, или КГБ снимает кино», Лапшин стал сотрудничать с органами госбезопасности еще в начале 1940-х годов. Певец под патронажем Леонида Райхмана должен был знакомиться с иностранками и склонять их к близости. С Бюкар все оказалось куда серьезней: Лапшин превратился в законного супруга американки. Примечательно, что Аннабелль в открытую предложили работать на МГБ. Женщина была влюблена и готова на все, поэтому неудивительно, что она тут же согласилась на сотрудничество с советскими спецслужбами.

Аннабелль Бюкар стала эдаким орудием коммунистической пропаганды. Тем более, что ее устроили диктором на радиостанцию, вещавшую на Соединенные штаты и Англию. В качестве примера того, о чем говорила своим слушателям Бюкар, А. В. Фатеев в своей книге «Образ врага в советской пропаганде» приводит отрывок из ее выступления от 15 января 1953 года: «Эта атмосфера мира, спокойствия и счастья в Советском Союзе особенно благотворна в эти дни, когда военная пропаганда и военный психоз господствует во многих странах мира». Кроме того под именем Аннабелль Бюкар в СССР вышла книга «Правда об американских дипломатах», которая на самом деле была написана сотрудниками госбезопасности.

Жизнь в СССР и слухи о возвращении на родину

Впрочем, Аннабелль Бюкар была не против использования своего имени в упомянутом издании. Да и ее брак с Борисом Лапшиным, судя по всему, оказался счастливым. В сентябре 1947 года Бюкар забеременела, а спустя 9 месяцев родила сына. Об этом факте упоминается в частности в издании «Международные отношения США: дипломатические документы» за 1949 год («Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers», United States. Department of State). Да и со своими американскими родственниками Бюкар никогда связи не теряла, регулярно созваниваясь с ними по телефону. В одном из таких разговоров она сообщила родным о смерти сына, а потом и мужа.