Как сотрудница посольства США попала «медовую ловушку» КГБ

Служба в США и приезд в СССР

Аннабелль Бюкар родилась в 1915 году в американском городе Клэйртон. Несмотря на то, что отец Бюкар был бедным фермером и воспитывал десятерых детей, он сумел дать дочери достойное образование. Аннабелль окончила Питтсбургский университет, после чего устроилась на государственную службу. Как пишет в своей книге «От Троцкого до Тито», Джеймс Клугманн («From Trotsky to Tito», James Klugmann), во время Второй мировой войны Бюкар перевели на работу в Управление стратегических служб США. Примечательно, что именно на основе этого управления после войны было создано ЦРУ . Сама же Аннабелль Бюкар после поражения нацистской Германии была направлена на службу в американское посольство в СССР.

Радиодиктор на службе у органов госбезопасности

Жизнь в СССР и слухи о возвращении на родину

Впрочем, Аннабелль Бюкар была не против использования своего имени в упомянутом издании. Да и ее брак с Борисом Лапшиным, судя по всему, оказался счастливым. В сентябре 1947 года Бюкар забеременела, а спустя 9 месяцев родила сына. Об этом факте упоминается в частности в издании «Международные отношения США: дипломатические документы» за 1949 год («Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers», United States. Department of State). Да и со своими американскими родственниками Бюкар никогда связи не теряла, регулярно созваниваясь с ними по телефону. В одном из таких разговоров она сообщила родным о смерти сына, а потом и мужа.