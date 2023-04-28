Австралийке без объяснения причин доставили на дом 150 бутылок с напитками

В Австралии женщине без объяснения причин доставили на дом 150 бутылок с напитками, пишет UPI. Теперь она пытается разгадать эту загадку.

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Лаура Рафферти рассказала, что на прошлой неделе к ней несколько раз приезжал курьер и привез в общей сложности 150 бутылок со спортивным напитком. Женщину насторожило то, что она не делала каких-либо заказов, а адрес, указанный на посылках, совпадает с ее местом проживания.

Австралийка сказала, что связалась с курьерской компанией, и ей сказали, что она может оставить бутылки себе. Но личность человека, заказавшего напитки, осталась загадкой. Номер телефона, с которого был оформлен заказ, больше недоступен.