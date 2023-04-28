$80.51-1.0588.37-1.83

Австралийке без объяснения причин доставили на дом 150 бутылок с напитками

В Австралии женщине без объяснения причин доставили на дом 150 бутылок с напитками, пишет UPI. Теперь она пытается разгадать эту загадку.

Австралийке без объяснения причин доставили на дом 150 бутылок с напитками
© Газета.Ru

Лаура Рафферти рассказала, что на прошлой неделе к ней несколько раз приезжал курьер и привез в общей сложности 150 бутылок со спортивным напитком. Женщину насторожило то, что она не делала каких-либо заказов, а адрес, указанный на посылках, совпадает с ее местом проживания.

Австралийка сказала, что связалась с курьерской компанией, и ей сказали, что она может оставить бутылки себе. Но личность человека, заказавшего напитки, осталась загадкой. Номер телефона, с которого был оформлен заказ, больше недоступен.

«Это такая странная вещь, и я все еще пытаюсь найти ответы», — добавила Лаура.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий