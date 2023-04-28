Самая главная ошибка КГБ: что о ней говорил «шеф» чекистов

Владимир Крючков был главой КГБ 3 года. Однако для того, чтобы найти самую главную ошибку комитета, Крючкову не пришлось изучать историю. Эта ошибка произошла во время председательства самого Владимира Александровича.

Фото: Русская семерка Русская семерка

От комсомольца до чекиста

Видео дня

Владимир Александрович Крючков родился в 1924 году в Царицыне (впоследствии Сталинград, а ныне Волгоград). После окончания школы Крючков работал на заводе, а потом стал комсомольским вожаком. Комсомольской деятельностью Владимир Александрович занимался и во время войны. После он окончил юридический институт и перешел на работу в прокуратуру. Несколько лет Крючков служил следователем, а затем стал и прокурором одного из районов Волгограда.

В начале 1950-х годов Владимир Крючков был направлен в Высшую дипломатическую школу в Москве, что, по мнению Леонида Млечина, автора книги «Комитет-1991. Нерассказанная история КГБ России», открывало перед ним новые двери, в том числе за границу. На дипломатической работе Крючков находился несколько лет, прежде чем стал пробивать себе дорогу в аппарате ЦК КПСС. В 1965 году он стал помощником секретаря ЦК Юрия Андропова, который вскоре занял пост главы КГБ.

В зените

Как утверждает историк Николай Зенькович, в Комитет государственной безопасности Владимир Крючков перебрался именно вслед за Андроповым. В 1978 году Крючков стал заместителем председателя КГБ, а спустя 10 лет и сам возглавил эту структуру. Причем, последний пост достался Владимиру Александровичу уже при Михаиле Горбачеве. Виктор Чебриков, тоже руководивший КГБ, вспоминал, что Горбачева подкупила преданность Крючкова бывшему «хозяину» и его несамостоятельность в политике.

Чуть позже Крючков был избран членом Политбюро, а в 1990 году после того, как Горбачев стал первым и единственным президентом СССР, назначен членом президентского совета. С января 1991 года Владимир Александрович являлся также членом Совета безопасности СССР. Однако Крючков, поначалу поддерживавший реформы Горбачева, пришел к выводу, что президент зашел слишком далеко. На закрытом заседании Верховного Совета он произнес речь, направленную против главы страны.

Августовский путч

А в августе 1991 году произошел путч. Тогда был представлен новый орган власти – Государственный комитет по чрезвычайному положению, в который входил и Владимир Крючков. Он же подписал и документ об отстранении Михаила Горбачева от власти и введении в Москве чрезвычайного положения. Впоследствии Крючков вместе со своими соратниками был арестован. Однако в 1994 году Владимира Александровича амнистировали постановлением Госдумы.