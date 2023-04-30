Как Крымская война изменила историю употребления табака

Почему в СССР не прижились сигары, из чего делают сигареты сегодня и может ли возродиться отрасль табаководства в Крыму, корреспондент "РГ" узнавал в Музее табака, созданном учеными опытной станции табаководства.

© Российская Газета

Сигару, ваше величество…

Видео дня

Скажем сразу, туристов в этот музей не водят, попасть сюда можно только по приглашению, да и посторонние гости сильно бы удивились, увидев в каких условиях сегодня работают ученые. Село Табачное Бахчисарайского района, как можно понять из названия, было табачной столицей Крыма. Говорят, место выбирали не случайно, здесь очень сухой климат даже для солнечного полуострова, а табак не любит влагу. Все поля вокруг были заняты этой культурой, а в самом селе по сей день живут потомки табаководов во многих поколениях. Но все это в прошлом.

Наверное, каждый школьник знает, что табак в Европу привез Христофор Колумб, хотя это не совсем так. В 1492 году индейцы Таино из Аравакских племен, действительно подарили листья табака Колумбу и его сподвижникам на Багамских островах во время первой экспедиции. Но тогда табак, курение и пускание дыма не понравились ни самому Колумбу, ни членам экипажа "Санта Марии". Увлекло это занятие лишь одного Родриго де Хереса и он привез курительный табак в Европу из второй экспедиции Колумба.

"По иронии судьбы Родриго де Херес стал первой жертвой антитабачной кампании, - рассказала старший научный сотрудник лаборатории селекции табака НИИ "Магарач" Лидия Каргина. - Инквизиция сочла, что человек, выпускающий дым изо рта связан с дьяволом".

В 1501 году де Хереса посадили в тюрьму на семь лет и выпустили лишь когда табакокурение разрешили во всей Испании. А свое латинское название растение Табак обыкновенный - Nicotiána tabacum получил в честь Жана Нико - французского посланника при лиссабонском дворе.

"В это время табак рассматривали главным образом, как целебное растение, - говорит Лидия Каргина. - Нико презентовал табак королеве-матери Екатерине Медичи, с его помощью она успешно лечила мигрени. А никотин стал производным от имени Нико".

В лечебных целях табак нюхали, жевали и даже делали клизмы из настойки этого растения. Доступен он был лишь состоятельным людям. В России, вопреки расхожему мнению, табак появился задолго до Петра I. Известен он был еще во времена Ивана Грозного. Но до Петра Великого за курение русские цари вырывали ноздри из тех же соображений, что и европейская инквизиция. Зато после Петра к табаку приобщились почти все российские монархи за исключением Александра I и Николая I. Анна Иоанновна и Елизавета Петровна нюхали табак, Екатерина II считается первой женщиной на Руси, закурившей сигару, а Павел I вообще погиб от удара табакеркой по голове.

Гильзы под Севастополем

Первая табачная фабрика появилась у нас в 1716 году в Ахтырке Сумской области. Но даже тогда табак и курение были уделом немногих. Настоящий рассвет табачной промышленности и массовое курение пришли в нашу страну после Крымской войны.

"До этого и у нас и в Европе курили в основном трубки, - говорит Лидия Каргина. - Но на войне, неспешное раскуривание трубки, потом ее чистка, были непозволительной роскошью. Филипп Моррис подсмотрел, как солдаты табаком набивали бумажные гильзы и курили. Так появились папиросы, и курение стало массовым".

Во второй половине XIX века в России начался настоящий бум табачной промышленности. В 1868 году в Санкт-Петербурге действовало 36 табачных фабрик с годовым оборотом более одного миллиона рублей. Примерно в это же время в Ростове-на-Дону на 60 тысяч населения было шесть табачных фабрик. Самые крупные табачные мануфактуры в стране принадлежали крымским караимам. И, пожалуй, наиболее известной из всех крупных фабрик была московская "Дукат", основанная евпаторийским караимом Ильей Пигитом. В 1911 году на территории Таврической губернии было 226 "селений и городов с табаководством", и более 7 тысяч плантаций. Крымские табачные фабрики почти не использовали импортное сырье, зато экспортировали свою продукция в Манчжурию, Монголию, Египет, Америку, Персию, Финляндию, Грецию, Швейцарию, Данию, Англию, Германию и Турцию. В эти страны из Крыма за один год поставляли 2 685 пудов курительного табака и 5 миллионов 140 тысяч штук папирос.

Как соус к блюду

Стоит сказать, что весь табак делится на три больших категории. Так называемый скелетный табак, составляет абсолютную массу в производстве этого растения. Отличается это категория огромными, почти как у лопуха листьями, его относительно легче выращивать, но он не имеет особого аромата, почти безвкусен. Поэтому настоящий табак для курения это всегда смесь разных сортов. К скелетному табаку, как соус или приправу к основному блюду, добавляют ароматичные и высокоароматичные табаки. У ароматичных сортов листья по размеру, как у грецкого ореха, а у самых дорогих - высокоароматичных, чуть больше лаврового листа, но это они создают аромат, который так нравится курильщикам.

"В 1881 году купец Агапов ввез в Крым турецкие Басмы - те самые высокоароматичные сортотипы табака, которые в наших условиях районировались и стали родоначальниками крымских высокоароматных сортотипов Дюбек, - рассказала сотрудник лаборатории. - В советское время на полуострове было четыре зона выращивания табака, отличавшихся разным качеством сырья. Самые лучшие табаки сортотипа Дюбек выращивали на неполивных землях в районе Ялты. А на остальной части Крыма рос сортотип Американ".

В 30-х годах прошлого века советский ученый Андрей Паламарчук объехал все табачные плантации полуострова и собрал семена сортов табака, которые стали основой коллекции, хранящейся сегодня в НИИ "Магарач". Хранение и поддержание коллекции - процесс трудоемкий. Дело в том, что в течение четырех лет всхожесть семян снижается. Чтобы сохранить сорт, каждые четыре года всю коллекцию нужно сеять и собирать семена снова.

"Если у нас сейчас около 1000 сортов, значит, каждый год мы должны сеять 250 из них и собирать семена, - говорит Лидия Каргина. - В следующем году другие 250 и так до полного цикла".

Теперь о вреде курения. Определенно никто не знает об этом больше, чем сотрудники лаборатории селекции табака.

"Курить вредно, это я вам говорю, как специалист, - обращается Лидия. - Но еще вреднее курить то, что сегодня продается под видом сигарет, курительных смесей и прочей, якобы, табачной продукции. Поверьте, табака там нет, а только переработанные отходы табачной промышленности".

В листе скелетного табака есть средняя жилка, самая толстая. Поэтому ее всегда удаляют, процесс этот трудоемкий и называется стрипсованием. Раньше эту часть листа считали отходами и выбрасывали, но технологии не стоят на месте. При нагревании в камере эта жилка взрывается и превращается в рыхлую, аморфную табакоподобную массу, похожую на вату, которая впитывает все, как губка.

"Дальше в нее добавляют вкусовые соусы, ароматизаторы, жидкий никотин. Можно создать любой вкус, - рассказывает специалист. - Кроме того, табачнаю пыль, которую раньше выбрасывали, теперь из нее делают табачную бумагу, называется она восстановленный табак. Это то, из чего состоят сигареты сегодня".

Поэтому ученые крымской лаборатории в Крыму все же надеются, что табаководство на полуострове возродится, хотя для того, чтобы россиян не травили мусором транснациональные компании, захватившие отечественный рынок.

Вот так,

Однажды в крымском музее табака побывал гражданин Швеции и подарил снюсы - жевательные табаки. Швец рассказал, что его предки жили под Новой Каховкой и в Российской империи выращивали табак. А он решил продолжить родовое занятие и поселился в Херсонской области.

Интересно