Скромный подарок на день рождения принес женщине богатство

Жительница штата Кентукки, США, получила в подарок от мужа на день рождения скромный подарок в виде стопки лотерейных билетов и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Мужчина купил билеты на сумму сто долларов (8,1 тысячи рублей) в одном из магазинов города Луисвилл, положил в поздравительную открытку и вручил имениннице. «Трудно подобрать подарок человеку, у которого все есть, поэтому я решил подарить ей билеты», — пояснил он.

Женщина была потрясена, когда обнаружила, что один из билетов стоимостью 20 долларов (815 рублей) принес ей богатство. Она выиграла 500 тысяч долларов (40,7 миллиона рублей).

Победительница попросила мужа убедиться, что это не шутка. После этого он отправился в штаб-квартиру лотереи для получения выигрыша. Американец подчеркнул, что это, безусловно, самый лучший день рождения в их семейной жизни.

Пара намерена положить выигранные деньги в банк.