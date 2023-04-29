Как в Японии возник культ сексуальных школьниц

Невинные и одновременно соблазнительные старшеклассницы в коротких юбках — один из самых узнаваемых образов в японской поп-культуре. Этот фетиш породил огромное число порнофильмов и игр для взрослых, но что страшнее — способствовал появлению в Японии целой индустрии, где торгуют самыми настоящими подростками.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

За довольно скромную сумму можно пообщаться и полежать в обнимку с несовершеннолетней девочкой, но нередко дело заканчивается оплатой «бонусных» интимных услуг.

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Подобные заведения можно без труда найти в увеселительном квартале любого крупного города, и многие их работницы приходят в «бизнес» в 14-15 лет. Что заставляет молодых девушек массово заниматься проституцией и почему японцы так одержимы школьницами — в материале «Ленты.ру».

Школьницы на продажу

В мае 2015 года токийская полиция провела рейд в довольно необычном столичном заведении. Его посетителям предлагалось заплатить 5 тысяч иен (меньше 40 долларов) за то, чтобы 40 минут наблюдать, как несовершеннолетние девушки в школьной форме за стеклом складывают бумажных журавлей или плетут украшения из бисера. Озабоченность полиции вызвал один важный нюанс — делали это девушки с широко раздвинутыми ногами, демонстрируя белоснежно-белые трусики, а за отдельную плату клиенты могли попросить опустить стекло, чтобы потрогать ноги девушек. Один из собственников необычной «мастерской» затем оправдывался: он и не мог подумать, что его арестуют, — ведь девочки хоть и показывали свои трусики, занимались вполне законным ручным трудом.

Подобных заведений в Японии, несмотря на все усилия властей, бесчисленное множество. Взрослым мужчинам предлагается широкий спектр услуг на любой вкус и кошелек: девочки-подростки могут погадать клиенту на картах Таро, сделать массаж ног, почистить уши ватной палочкой, попозировать для эротической фотосессии, погулять вместе за руку или полежать в обнимку — ну и, конечно, оказать сексуальные услуги самого разного характера. Обычно, впрочем, секс в «прайс-лист» не включен и обговаривается девушкой и клиентом в частном порядке, тем самым снимая ответственность с владельца заведения. При этом далеко не во всех подобных местах предлагают «секретную опцию». Есть и более безобидные «кафе», где школьницы угощают посетителей с ложечки мило оформленными десертами или наливают спиртное, попутно выслушивая жалобы мужчин на работу и семью.

Все вместе такие заведения называются JK business (производное от японского слова joshi kosei — «старшеклассница»), и в них до сих пор работают тысячи молодых японок

Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних — довольно распространенная проблема, не чуждая практически ни одной стране в мире. Но именно в Японии она переросла в полноценную индустрию, выходящую далеко за пределы обычной проституции.

Lenta.ru

Свои истоки этот феномен берет в середине 1980-х, когда под влиянием известной поп-группы O-nyanko Club в японском обществе стал формироваться фетиш школьной формы. При исполнении своего главного хита «Не снимай с меня школьную форму» участницы группы, одетые в школьные формы-матроски, энергично гладили себя по бедрам и пели, что хотели бы лишиться девственности раньше подруг, но «слишком трусливы», чтобы зайти дальше поцелуя.

Уже к 1990-м одержимость взрослых мужчин старшеклассницами достигла такого размаха, что в Японии возник бизнес по продаже школьницами своей нестиранной формы и купальников, а затем и использованного нижнего белья — покупать его можно было даже с помощью вендинговых машин.

Вскоре в крупных городах сложился рынок «компенсируемых свиданий» с подростками — мужчины средних лет предлагали девочкам «финансовую поддержку» взамен на совместное времяпрепровождение и сексуальные услуги. Девушки могли найти клиентов в специальных «кафе для знакомств» или «телефонных клубах». В последних клиент за определенную сумму мог зайти в специальную телефонную будку, где отвечал на звонок от школьницы, готовой на «свидание», — они договаривались обо всех деталях, после чего встречались в установленное время в установленном месте. «Свидание» нередко заканчивалось в отеле с почасовой оплатой. Эта практика и выросла в современную индустрию JK business.

Сейчас старшеклассницы — «особо ценный товар» в Японии. Их сексуализация породила множество побочных отраслей: мириаду поп-групп, подобных уже упомянутым O-nyanko Cluba, изготовление гиперреалистичных секс-кукл с детскими телами и сразу несколько жанров порно, в том числе в формате аниме, манги и компьютерных игр.

Хранение детской порнографии в Японии запретили лишь в 2014 году — и то с оговорками: все те же аниме, манга и видеоигры. Одна из наиболее известных игр RapeLay, выпущенная в 2006 году, предлагает игроку изнасиловать женщину и двух ее дочерей-школьниц. В 2009 году ее продажи прекратили, но подобные игры все равно продолжили появляться на японском рынке.

Образ милых девушек в школьной форме регулярно применяют в рекламе даже самых обычных товаров — от мобильной связи до сладкой газировки. А власти города Одавара и вовсе использовали весьма спорную аббревиатуру JK в названии мероприятия, целью которого было привлечь молодежь к городскому планированию, но участвовали в котором только старшеклассницы — без старшеклассников.

Формально проституция как таковая в Японии запрещена. Но формулировка закона, возбраняющего лишь сам половой акт, создала множество лазеек: проститутки предлагают самые разные виды сексуальных услуг, кроме самого коитуса, оставаясь тем самым в рамках закона

Этими же лазейками пользуются и владельцы JK-заведений в надежде, что их не привлекут к ответственности за продажу «безобидных» массажей и объятий. В подавляющем большинстве случаев им это действительно удается: законодательство, запрещающее работу несовершеннолетних в подобных заведениях, есть лишь в нескольких префектурах страны, а на общенациональном уровне отсутствует.

В преддверии летней Олимпиады власти в Токио в 2017 году издали постановление, запрещающее нанимать девушек младше 18 лет в JK-заведения. Нарушителям грозит до года тюрьмы или штраф в миллион иен (около 7,5 тысячи долларов). Часть заведений просто ушли в подполье, тогда как другие стали нанимать девушек 18-19 лет, которые нередко все еще учатся в школе.

Когда в Японии ввели жесткий карантин из-за коронавируса, все «общение» со школьницами перешло в виртуальное пространство: сексуальные услуги предлагались с помощью недвусмысленных хештегов вроде «эскорт для папика». Лишившись значительной части клиентов, некоторые JK-заведения, которые прежде избегали продажи самих сексуальных услуг, стали их тихо предлагать в надежде вернуть себе прежние доходы. Более того, под влиянием пандемии даже возник новый фетиш: школьницы стали продавать в интернете использованные медицинские маски.

На протяжении нескольких лет Госдепартамент США включает Японию в список стран-нарушителей прав человека именно за неспособность положить конец торговле школьницами или хотя бы полноценно информировать общественность о своих усилиях в этом направлении

В отчете ведомства за 2022 год отмечается, что два года подряд японские правоохранительные органы не публиковали данные о числе выявленных и закрытых JK-заведений в префектурах, где они запрещены; в 2019 году власти нашли 137 таких заведений, но не закрыли ни одно из них.

У нас товар, у вас купец

Понять истоки столь сильного влечения японских мужчин к школьницам достаточно сложно. Отчасти это связано с видимой нормализацией явления в масскультуре: с 1980-х в Японии появилось бесчисленное множество порно, аниме и игр, сделавших сексуальные фантазии о несовершеннолетних девочках чем-то рутинным и не порицаемым обществом.

Некоторые исследователи и вовсе отмечают, что сама практика «компенсируемых свиданий» была изначально придумана журналистами в погоне за сенсацией и сформировалась в полноценное явление лишь после того, как о ней все начали говорить. Из-за пристального внимания СМИ оформился целый культ развратных школьниц. В 1990-х и начале 2000-х годов по телевизору и в газетах то и дело обсуждали старшеклассниц, торгующих телом. Причем журналы, рассчитанные на девушек-подростков, хотя и сопровождали это условным порицанием со стороны редакции, постоянно публиковали письма от читательниц, которые в деталях рассказывали, где и за сколько можно продать школьную форму и как начать заниматься сексом за деньги. Нередко в этих же журналах публиковалась реклама самих заведений, скупавших у школьниц нижнее белье или организовывающих «компенсируемые свидания».

Немалую роль сыграло то, что в послевоенной Японии, как правило, юноши учились отдельно от девушек (совместное обучение в школах вошло в норму лишь сравнительно недавно). И для многих мужчин 40-50 лет, у которых в старшей школе никакого общения со сверстницами не было, JK-заведения — способ воплотить нереализованные фантазии из юности. При этом японское общество крайне патриархально, и школьная форма символизирует покорность и невинность девушки — в противовес более «непослушным» и «испорченным» взрослым женщинам.

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В том, что школьная форма, пожалуй, ключевой компонент этой сексуальной фантазии, признаются сами посетители JK-заведений.

Школьная форма делает этих девочек в полтора раза милее, чем они есть на самом деле, — один из завсегдатаев JK-кафе в Токио, The Washington Post.

О сексуальном возбуждении от вида школьной формы рассуждает японский философ Масахиро Мориока, коллегу которого арестовали за то, что тот подглядывал под юбки школьниц в общественном транспорте. Покопавшись в себе, ученый приходит к выводу, что ему хочется «кончить на школьную форму и посмотреть, как сперма впитывается в ткань». При этом старшеклассница, по его мнению, это только воплощение фантазии самого мужчины об идеальной женщине, нежели настоящий человек с настоящими душевными качествами. «Девушка, на которую я смотрю, — это образ "другого меня" после того, как я перенес себя в нее и начал жить в ее теле, — пишет Мориока. — Девушки из плоти и крови нужны только как сырье для строительства этой фантазии, и как только это строительство завершено, они больше не нужны».

Несовершеннолетние девушки попадают в JK-бизнес несколькими путями. Кто-то идет туда добровольно, например, чтобы быстро заработать на дорогую брендовую сумочку или билет на концерт любимой группы, но потом остаются — зачастую из-за того, что просто не могут отказаться от легких денег за «несложную» подработку. В месяц девушки могут зарабатывать в таких заведениях до нескольких тысяч долларов.

Другие идут в эту индустрию из-за того, что чувствуют себя слишком уязвимыми и нуждаются хотя бы в имитации близости. 17-летняя Мио, которая предлагала секс за 30 долларов в соцсетях, призналась, что так пыталась заглушить одиночество: ее родители постоянно ругались и ненавидели друг друга, а она в свою очередь испытывала ненависть к ним. С клиентом же она чувствовала себя нужной. «Я бы хотела остановиться. Возможно, я смогу это прекратить, если больше не буду чувствовать себя одинокой», — рассказала Мио.

Нередко девушки оказываются втянуты в торговлю телом из-за тяжелых жизненных обстоятельств: часто они либо из очень бедной семьи, либо сбежали из дома из-за сексуального и физического насилия. «Скауты», мужчины лет 20-30, занимающиеся поиском сотрудниц для JK-заведений, стараются искать именно таких девушек — им некуда податься и ими гораздо легче помыкать. Кого-то они находят потерянно бродящими по ночным улицам города, кого-то — по отчаянным постам в социальных сетях.

Мужчины убеждают подростков, что предлагаемая ими подработка совершенно невинна и что о них просто хотят позаботиться

Сейчас различные неправительственные организации пытаются перехватить инициативу: мониторят социальные сети и устраивают патрули в кварталах, где чаще всего расположены подобные заведения. Активисты предлагают девушкам еду и ночлег, чтобы тем не пришлось зарабатывать на них, продавая свое тело.

Но в одиночку активисты могут сделать мало — основная ответственность за устранение подростковой проституции в конечном итоге лежит на властях страны. Одна из главных проблем состоит в том, что вину за процветание этой индустрии нередко возлагают на самих девушек, рассказывает Юмэно Нито из организации Colabo, помогающей подросткам-жертвам сексуальной эксплуатации. «Правительство пытается решить эту проблему жесткими мерами против самих девушек. Но проблема никуда не денется, пока не исчезнут взрослые мужчины, продающие и покупающие эти услуги», — подчеркнула она.