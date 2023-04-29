Как будет проходить Коронация короля Карла III

Служба состоится в лондонском Вестминстерском аббатстве 6 мая, а дневные мероприятия начнутся в 11:00 по британскому времени. Впервые более чем за столетие коронация состоится в выходные дни.

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Король Карл III и его супруга Камилла прибудут в Вестминстерское аббатство после пышной процессии из Букингемского дворца — Королевской процессии.

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Незадолго до начала службы Чарльз и Камилла сядут в экипаж у Букингемского дворца, чтобы отправиться в 2-километровую поездку в Вестминстерское аббатство. Карета представляет собой закрытый экипаж, запряженный лошадьми, который был изготовлен в честь 80-летия королевы Елизаветы II.

Карета, запряженная шестеркой лошадей, проедет по торговому центру через Адмиралтейскую арку и выедет на Трафальгарскую площадь. От возвышающегося на площади памятника колонне Нельсона процессия направится прямо к Уайтхоллу.

Проезжая по Уайтхоллу, карета проедет мимо исторического здания Конной гвардии, где каждый день происходит смена караула, и дворца Уайтхолл, где первый король Великобритании Карл был обезглавлен за государственную измену в 1649 году. Парад продолжится вдоль Уайтхолла мимо Даунинг-стрит — рабочего места премьер-министра Великобритании, и Кенотафа — самого значительного военного мемориала Лондона. В этот момент королевская пара въедет на Парламентскую площадь, миновав гигантскую статую Уинстона Черчилля справа и здания парламента слева.

Обогнув Парламентскую площадь, карета направится к Вестминстерскому аббатству, где с 1066 года происходят все королевские коронации.

Как только церемония завершится — а она займет около часа, — новоиспеченные король и королева сядут в 260-летнюю карету Gold State для обратного путешествия. Эта процессия заметно больше первой, организована с большей помпой, проходит в сопровождении других членов королевской семьи.

По прибытии в Букингемский дворец семья поприветствует со знаменитого балкона сотни тысяч доброжелателей, после чего состоится пролет Королевских военно-воздушных сил в большом составе. В празднике примут участие Red Arrows — пилотажная группа Королевских ВВС и Spitfires — британские боевые самолеты, которые использовались еще до Второй мировой войны.

Следует иметь в виду, что улицы, расположенные вдоль маршрута, будут заполнены людьми. Ожидается, что сотни тысяч людей со всего мира съедутся в Лондон на праздничные мероприятия. Многие из них ожидают увидеть процессию на ее 2-километровом маршруте.

Чтобы иметь шанс найти место, желательно прибыть пораньше. Будет немало тех, кто разобьет лагерь на ночь в попытке занять наилучшие наблюдательные пункты. Сообщается, что перед празднованием платинового юбилея Queen в 2022 году туристы разбили лагеря за двое суток до мероприятия, и все, чтобы заранее занять место.

Хороший вариант — сразу прийти к Букингемскому дворцу. Именно здесь можно увидеть нового короля, королеву и других членов королевской семьи на балконе дворца во время полета Королевских ВВС.

Улица Мэлл (The Mall) также популярна во время подобных мероприятий. По правде говоря, разглядеть процессию из соседнего Сент-Джеймсского парка нелегко, однако для просмотра мероприятия установят несколько больших экранов.

Можно обосноваться на Трафальгарской площади. Однако всем, кто планирует взобраться на знаменитых львов, охраняющих колонну Нельсона, чтобы получить лучший обзор, нужно понимать, что полиция не дремлет, и если поймают, нарушителям грозит пара часов ареста.

Ближайшими станциями лондонского метро по маршруту являются: Сент-Джеймс-парк, Грин-парк, Чаринг-Кросс, Вестминстер.