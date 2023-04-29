Феномен массовой галлюцинации: как это объясняют ученые

1846 год, два военных французских судна – фрегат Belle-Poule и корвет Berceau были застигнуты страшны ураганом у берегов Африки. Первому удалось без особых потерь пережить стихийное бедствие, но он потерял из виду своего попутчика. Поиски в открытом океане обычно бесполезны, поэтому фрегат отправился к заранее установленному месту встречи у восточного берега Мадагаскара, на острове Святой Марии. Однако там корвета тоже не оказалось.

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Для команды Belle-Poule начался мучительный период ожидания. Каждый день приносил все большее беспокойство за судьбу несчастного корвета, экипаж которого состоял из 300 человек. Так прошел месяц. Наконец, на горизонте сигналист увидел потрепанный корабль без мачт, который дрейфовал недалеко от берега. Вся команда устремила свои взоры на Запад, и к всеобщему ликованию признала в корабле пропавший Berceau.

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Волнение стало еще больше, когда все увидели пред собой не разбитый корабль, а плот, наполненный людьми и буксируемый морскими шлюпками, с которых подавали сигналы о гибели. Это видение продолжалось несколько часов, причем с каждой минутой выяснялись все более и более ужасающие подробности этой сцены. На помощь погибающим, по приказу командира, был отправлен стоявший на рейде крейсер Archimede. День уже приходил к концу, когда он приплыл на крики утопающих. Все время в пути команда видела этих людей, слышала их призывы. Но подплыв поближе и спустив с крейсера шлюпки, они обнаружили, что плот с людьми оказался всего лишь безмолвными телами, вырванных с берега огромных деревьев. Никаких следов Berceau и его экипажа не было и в помине.

В 1897 году исследователь Эдмунд Периш в своей книге «Галлюцинации и иллюзии» рассказывал о матросах, видевших призрак повара, умершего несколько дней назад. Вся команда наблюдала, как он волочился, прихрамывая за кораблем. Так продолжалось всю ночь. Утром оказалось, что это куски дерева, зацепившиеся за корабль.

К массовым галюцинациям относят и молочное чудо в Индии в 1995 году, когда тысячи местных жителей наблюдали, как местные божества в храмах пьют молоко. По крайней мере, оно таинственным образом исчезало из стаканов, преподнесенных статуям.

Как можно объяснить галлюцинацию, которую одновременно видят несколько человек и возможно ли это вообще? Современная наука не дает однозначного ответа на этот вопрос. По мнению некоторых ученых, массовые галлюцинации невозможны, согласно другим, мы просто ничего о них не знаем.

Психологи XX века объясняли этот феномен теорией телепатического контакта. Согласно ее первоначальному варианту, зритель, воспринимающий видение, может, установив контакт с другими членами группы, заставить и других заметить это видение.

Возьмем, например, факиров, а точнее их знаменитый фокус с веревкой. Психолог Андри Пухаричи в книге «По ту сторону телепатии» описал его следующим образом: вверх по канату залезает мальчик, за ним с ножом в руке влезает фокусник и оба они исчезают где-то наверху. Слышны крики, и потом на землю градом падают разрезанные на куски части тела. Фокусник спускается с окровавленным ножом, складывает куски в ящик, и потом из него выскакивает улыбающийся мальчик. Жутковато… Но если посмотреть это представление на кинопленке, то по словам исследователя, мальчик и факир все время безразлично стоят подле веревки, свернутой кольцом на земле. Из этого Пухарич сделал вывод, что «галлюцинация возникла у факира… она была телепатически возбуждена и передана нескольким сотням зрителей».

В 1934 г. этот фокус был дважды повторен в Лондоне, причем второй сеанс организаторы сняли скрытыми кинокамерами. На проявленной пленке был виден лежащий на земле канат и удирающий в сторону кустов мальчик. Присутствовавшие зрители стали свидетелями события, которого в реальности не было.

Комментируя вышеперечисленные фокусы факиров, исследователь Файвишевский сообщал, что «зрительные галлюцинации настолько хорошо воспроизводятся под гипнозом, что возможность их возникновения не вызывает сомнений». Но главное, по его словам, готовность или психологическая установка.

Установки сильно влияют на наше поведение. Они же могут заставить нас видеть то, чего нет на самом деле. Это доказал в 1951 году профессор Питсбургскоро университета, Соломон Эш. Он провел эксперимент, участники которого должны были сравнить длину отрезков разной длины, изображенных на карточках. При этом испытуемым, на самом деле, был только один из восьми, другие семь были подставные, намеренно дававшие неправильный ответ. В итоге: три четверти испытуемых, верили больше окружающим, чем своим собственным глазам, они как минимум один раз давали неправильный ответ, если его выбирала вся группа. Позднее данные эксперимента были уточнены и дополнены. Так, например, выяснилось, что достаточно трех человек, чтобы у испытуемого возник внутренний конфликт, понуждающий его принять точку зрения большинства.

Такое поведение называется «внушаемостью», и все мы ей подвержены. Поэтому, когда люди проникнуты общими настроениями и чувствами, по мнению психологов, достаточно «одной искры», чтобы «зажечь» коллективную галлюцинацию. По словам известного исследователя В.М. Бехтерева, галлюцинации, появляющиеся сначала у одного доведенного до умопомрачения, передаются затем другим. Взаимовнушение, связанное с постоянными разговорами об одном и том же предмете, приводит к тому, что галлюцинация становится общей для массы. В случае с фрегатом Belle-Poule такой «искрой» стало ликование сигналиста, который после долгого ожидания просто увидел то, что захотел увидеть.

И все же интересно, каким способом люди моментально копируют эмоциональное состояние другого, которое выражается мимикой, выражением глаз, длиной дыхания и прочими визуальными вещами. Нельзя же все объяснять «тайнами подсознания». Ученые полагают, что возможно все дело здесь в зеркальных нейтронах, которые присутствуют в речевых, моторных, зрительных, ассоциативных и других областях организма. Они возбуждаются при выполнении определенного действия или, внимание, при выполнении этого действия другим существом. Они же в ответе за подражание. Возможно, зеркальные нейроны и есть причина массовых галлюцинаций. Другими словами, когда один представляет и озвучивает картину, наш мозг автоматически начинает ее генерировать. Кстати, именно так происходит в случае с сочувствующей болью или эмпатией, когда мы испытываем неприятные ощущения, видя, что кто-то прищемил палец или порезался.