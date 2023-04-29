Том Круз и Винни-Пух посетят коронацию Карла III

Актер Том Круз, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и сказочный персонаж Винни-Пух посетят коронацию короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Variety.

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Том Круз, Николь Шерзингер и Винни-Пух были приглашены на праздничный концерт, который состоится на территории Виндзорского замка 7 мая, на следующий день после коронации Карла III.

Отмечается, что все трое уже посещали мероприятия британской королевской семьи. Том Круз был гостем на похоронах принцессы Дианы в 1997 году, Николь Шерзингер принимала участие в конкурсе в честь Платинового юбилея Елизаветы II в прошлом году, а Винни-Пуха приглашали на праздник в детском саду Букингемского дворца по случаю 80-летия покойной королевы в 2006 году.