Том Круз и Винни-Пух посетят коронацию Карла III
Актер Том Круз, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и сказочный персонаж Винни-Пух посетят коронацию короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Variety.
Том Круз, Николь Шерзингер и Винни-Пух были приглашены на праздничный концерт, который состоится на территории Виндзорского замка 7 мая, на следующий день после коронации Карла III.
Отмечается, что все трое уже посещали мероприятия британской королевской семьи. Том Круз был гостем на похоронах принцессы Дианы в 1997 году, Николь Шерзингер принимала участие в конкурсе в честь Платинового юбилея Елизаветы II в прошлом году, а Винни-Пуха приглашали на праздник в детском саду Букингемского дворца по случаю 80-летия покойной королевы в 2006 году.
Коронация Карла III и Камиллы пройдет 6 мая. Известно, что церемонию посетит принц Гарри, однако Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет останется в США.