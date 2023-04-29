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Годовалый ребенок выхватил у Кейт Миддлтон сумку за 67 тысяч рублей

Годовалый ребенок выхватил у Кейт Миддлтон сумку за 67 тысяч рублей. Об этом сообщает Page Six.

Годовалый ребенок выхватил у Кейт Миддлтон сумку за 67 тысяч рублей
© Газета.Ru

В минувшую пятницу, 28 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили деревню Аберфан в Южном Уэльсе, чтобы почтить память людей, погибших в результате катастрофы в 1966 году. Приветствуя собравшихся, принцесса Уэльская подошла к женщина с годовалым сыном на руках. Тогда мальчик выхватил у невестки короля Великобритании Карла III крокодиловую сумку Mulberry стоимостью £675 (67 тысяч рублей). Вместо того, чтобы отнимать ее у ребенка, Миддлтон позволила ему поиграть с ней, а сама продолжила общаться с другими местными жителями. Наигравшись, младенец отдал сумку матери, а та вернула ее монаршей особе.

«Я просто потеряла дар речи. Она сказала: «Он может поиграть с сумкой, а я вернусь за ней позже», — поделилась женщина, отметив, что «никогда не забудет» этот момент.

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