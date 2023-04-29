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Актер Том Круз и персонаж Винни-Пух будут гостями на коронации Карла III

На коронации короля Великобритании Карла III будут присутствовать актер Том Круз, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и сказочный персонаж Винни-Пух. Об этом пишет Variety.

Тома Круза и Винни-Пуха пригласили на коронацию Карла III
© Кадр из мультфильма "Винни-Пух"

На праздничный концерт в Виндзорском замке 7 мая пригласили Тома Круза, Николь Шерзингер и Винни-Пуха. Событие пройдет на следующий день после коронации Карла III.

Все трое уже были гостями мероприятий, которые проходили в британской королевской семье. Том Круз присутствовал на похоронах принцессы Дианы в 1997 году, Николь Шерзингер участвовала в конкурсе, посвященном платиновому юбилею Елизаветы II в прошлом году, а Винни-Пуха приглашали на праздник в детском саду Букингемского дворца, который организовали в честь 80-летия королевы в 17 лет назад.

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Карла III и Камиллу коронуют 6 мая. На церемонию прибудет принц Гарри, но Меган Маркл вместе с их детьми Арчи и Лилибет останется в США.

Ранее Гарри и Меган выдвинули условия посещения коронации.

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