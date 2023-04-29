Тома Круза и Винни-Пуха пригласили на коронацию Карла III

Все трое уже были гостями мероприятий, которые проходили в британской королевской семье. Том Круз присутствовал на похоронах принцессы Дианы в 1997 году, Николь Шерзингер участвовала в конкурсе, посвященном платиновому юбилею Елизаветы II в прошлом году, а Винни-Пуха приглашали на праздник в детском саду Букингемского дворца, который организовали в честь 80-летия королевы в 17 лет назад.