Тома Круза и Винни-Пуха пригласили на коронацию Карла III

Актер Том Круз и персонаж Винни-Пух будут гостями на коронации Карла III
На коронации короля Великобритании Карла III будут присутствовать актер Том Круз, солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и сказочный персонаж Винни-Пух. Об этом пишет Variety.
На праздничный концерт в Виндзорском замке 7 мая пригласили Тома Круза, Николь Шерзингер и Винни-Пуха. Событие пройдет на следующий день после коронации Карла III.
Все трое уже были гостями мероприятий, которые проходили в британской королевской семье. Том Круз присутствовал на похоронах принцессы Дианы в 1997 году, Николь Шерзингер участвовала в конкурсе, посвященном платиновому юбилею Елизаветы II в прошлом году, а Винни-Пуха приглашали на праздник в детском саду Букингемского дворца, который организовали в честь 80-летия королевы в 17 лет назад.
Карла III и Камиллу коронуют 6 мая. На церемонию прибудет принц Гарри, но Меган Маркл вместе с их детьми Арчи и Лилибет останется в США.