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Как создатель телефона Motorola проучил своего конкурента

50 лет назад был совершен первый в истории звонок по мобильному телефону. 3 апреля 1973 года инженер Motorola Мартин Купер позвонил из центра Манхэттена в штаб-квартиру AT&T Bell Laboratories в Нью-Джерси. "Рамблер" расскажет, как создатель телефона Motorola проучил своего конкурента.

Как создатель телефона Motorola проучил своего конкурента
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Мартин Купер в Motorola в 1954 году, через 15 лет он стал возглавлять подразделение систем связи и тогда же задумал первый портативный сотовый телефон. Разработки в этой области тогда вела и AT&T.

Куда жаловаться на телефонных мошенников

Руководство компании поддержало концепцию идею Купера. Тогда ему удалось собрать первый прототип меньше, чем за три месяца. Первый телефон был длиной почти 25 см, весил больше килограмма и мог только звонить и принимать вызовы. Зарядки ватало на 35 минут разговора и 12 часов ожидания, чтобы телефон снова заработал, заряжать его нужно было 10 часов.

первый телефон

Купер представил телефон на пресс-конференции в Нью-Йорке. Чтобы не представлять пустышку, он хотел убедиться, что устройство работает, и сделал первый звонок своим конкурентам, в компанию Bell Laboratories.

«Привет, Джоэл, это Марти, — услышал в трубке голос Купера глава исследовательского отдела Джоэл Энгель. — Я звоню тебе с настоящего сотового телефона».

По словам, Ричарда Френкеля, главы системных разработок Bell Laboratories, это был настоящий триумф. Дело в том, что телефон в компании конкурента весил 14 килограмм и не мог сравниться с разработкой Мартина Купера.

Однако первый коммерческий сотовый телефон публика увидела только десять лет спустя, в 1983 году. Он весил чуть меньше прототипа и стоил $3995.

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