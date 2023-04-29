50 лет назад был совершен первый в истории звонок по мобильному телефону. 3 апреля 1973 года инженер Motorola Мартин Купер позвонил из центра Манхэттена в штаб-квартиру AT&T Bell Laboratories в Нью-Джерси. "Рамблер" расскажет, как создатель телефона Motorola проучил своего конкурента.

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Мартин Купер в Motorola в 1954 году, через 15 лет он стал возглавлять подразделение систем связи и тогда же задумал первый портативный сотовый телефон. Разработки в этой области тогда вела и AT&T.

Руководство компании поддержало концепцию идею Купера. Тогда ему удалось собрать первый прототип меньше, чем за три месяца. Первый телефон был длиной почти 25 см, весил больше килограмма и мог только звонить и принимать вызовы. Зарядки ватало на 35 минут разговора и 12 часов ожидания, чтобы телефон снова заработал, заряжать его нужно было 10 часов.

первый телефон

Купер представил телефон на пресс-конференции в Нью-Йорке. Чтобы не представлять пустышку, он хотел убедиться, что устройство работает, и сделал первый звонок своим конкурентам, в компанию Bell Laboratories.

«Привет, Джоэл, это Марти, — услышал в трубке голос Купера глава исследовательского отдела Джоэл Энгель. — Я звоню тебе с настоящего сотового телефона».

По словам, Ричарда Френкеля, главы системных разработок Bell Laboratories, это был настоящий триумф. Дело в том, что телефон в компании конкурента весил 14 килограмм и не мог сравниться с разработкой Мартина Купера.