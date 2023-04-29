$80.51-1.0588.37-1.83
2 часа назад

Чем закончилось путешествие мумии Ленина во время Великой Отечественной войны

Русская семерка

Буквально через полторы недели после начала Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что остановить врага и отбросить его со своей территории в ближайшее время не получится, советское правительство стало готовиться к затяжному конфликту. Началась эвакуация на Восток предприятий, техники и оборудования. А из Москвы готовились вывезти руководителей и… тело Ленина.

Чем закончилось путешествие мумии Ленина во время ВОВ
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Совершенно секретно

Видео дня

Постановление Совнаркома СССР об эвакуации тела Ильича в Тюмень было принято 2 июля 1941 года — под грифом «Совершенно секретно». Выполнение задачи было возложено на Бориса Збарского — директора Лаборатории при мавзолее Ленина. Транспортировку предполагалось осуществлять на поезде — в специализированной сцепке из трех вагонов разместилось тело вождя революции, оборудование Лаборатории и Збарский с помощниками.

Сложная задача

Что и говорить, задача была крайне непростой. К тому времени тело Ленина 17 лет находилось в мавзолее без движения. В помещении поддерживалась комфортная температура в 16 градусов и определенная влажность. Ну а в столице, самих вагонах и Тюмени летом 1941-го было далеко за 30. «О, мы натерпелись страхов и намучились! Но наш метод выдержал все испытания», — вспоминал профессор Збарский.

Тюменская «командировка»

Поначалу директор Лаборатории был крайне недоволен помещением, выделенным под хранение мумии Ильича. Но делать было нечего. И действительно, здание Тюменского сельхозтехникума было не самым лучшим — на втором этаже, где и расположили тело, пришлось заложить окна, чтобы исключить негативное влияние ультрафиолета. Тем не менее тело все же начало портиться — в 1942-м году на нем была обнаружена плесень, в том числе и особенно опасная черная. Но бригаде биохимиков во главе со Збарским удалось вернуть телу первоначальный вид.

Возвращение в столицу

Практически всю войну мавзолей пустовал. Приказ о возвращении мумии Ленина в Москву был подписан 29 марта 1945 года. В апреле она была доставлена в мавзолей, а в сентябре его вновь открыли для посещений. Летом того же года Борис Збарский был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Истории,Борис Збарский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий