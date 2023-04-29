Чем закончилось путешествие мумии Ленина во время ВОВ

Буквально через полторы недели после начала Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что остановить врага и отбросить его со своей территории в ближайшее время не получится, советское правительство стало готовиться к затяжному конфликту. Началась эвакуация на Восток предприятий, техники и оборудования. А из Москвы готовились вывезти руководителей и… тело Ленина.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Совершенно секретно

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Постановление Совнаркома СССР об эвакуации тела Ильича в Тюмень было принято 2 июля 1941 года — под грифом «Совершенно секретно». Выполнение задачи было возложено на Бориса Збарского — директора Лаборатории при мавзолее Ленина. Транспортировку предполагалось осуществлять на поезде — в специализированной сцепке из трех вагонов разместилось тело вождя революции, оборудование Лаборатории и Збарский с помощниками.

Сложная задача

Что и говорить, задача была крайне непростой. К тому времени тело Ленина 17 лет находилось в мавзолее без движения. В помещении поддерживалась комфортная температура в 16 градусов и определенная влажность. Ну а в столице, самих вагонах и Тюмени летом 1941-го было далеко за 30. «О, мы натерпелись страхов и намучились! Но наш метод выдержал все испытания», — вспоминал профессор Збарский.

Тюменская «командировка»

Поначалу директор Лаборатории был крайне недоволен помещением, выделенным под хранение мумии Ильича. Но делать было нечего. И действительно, здание Тюменского сельхозтехникума было не самым лучшим — на втором этаже, где и расположили тело, пришлось заложить окна, чтобы исключить негативное влияние ультрафиолета. Тем не менее тело все же начало портиться — в 1942-м году на нем была обнаружена плесень, в том числе и особенно опасная черная. Но бригаде биохимиков во главе со Збарским удалось вернуть телу первоначальный вид.

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