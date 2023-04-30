«Грядут большие перемены»: как изменение коронационного дресс-кода изменит монарший протокол
Грант Харрольд — бывший дворецкий Карла III рассказал, что на коронационной церемонии поклонники монаршей семьи смогут увидеть значительные изменения в дресс-коде, что может повлиять на королевский протокол.
«Эта церемония будет отличаться от той, которая была у Елизаветы II. Это также будет касаться дресс-кода, что очень важно. Раньше аристократы традиционно носили коронационные мантии. Если вы посмотрите коронацию королевы, то увидите, что герцоги, герцогини, графини были в этих специальных одеждах, созданных для коронации. Исторически эти одеяния носили аристократы, но теперь такого не будет», — объяснил Харрольд.
Грант отметил, что на эту коронацию большинство представителей королевской семьи наденут костюмы и красивые платья, а не особые мантии. «Это серьёзное изменение протокола. Старшие представители королевской семьи определяют монарший этикет и дресс-код. Они всегда меняют этикет, потому что за ними стоит последнее слово, которое в будущем становится частью протокола», — отметил дворецкий.
Также Харрольд предположил, что представительницы королевской семьи вряд-ли наденут тиары в этот день, скорее всего принцесса Уэльская, герцогини Эдинбургская и Уэссекская отдадут предпочтение только лишь красивым платьям. «Я действительно не думаю, что это станет частью дресс-кода, потому что они захотят показать, насколько это расслабленное и народное мероприятие», — заключил Грант.