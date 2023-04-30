Как изменение коронационного дресс-кода изменит монарший протокол

«Эта церемония будет отличаться от той, которая была у Елизаветы II. Это также будет касаться дресс-кода, что очень важно. Раньше аристократы традиционно носили коронационные мантии. Если вы посмотрите коронацию королевы, то увидите, что герцоги, герцогини, графини были в этих специальных одеждах, созданных для коронации. Исторически эти одеяния носили аристократы, но теперь такого не будет», — объяснил Харрольд.