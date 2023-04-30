Биологи рассказали, как спят морские слоны

Как отмечают учёные морские слоны спят всего 2 часа в сутки. Издание «Московский комсомолец» рассказало, как животные погружаются в сон. Подробнее об этом поведал кандидат биологических наук Олег Лямин.

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Учёный рассказал, что морские слоны – настоящие профессионалы в нырянии, а также имеют способность к погружению под воду до одного часа на глубину более километра. Чтобы запастись воздухом, животные тратят всего лишь несколько минут на поверхности.

Было проведено масштабное исследование, на первом этапе которого проследили за 13 молодыми тюленями в возрасте от одного года. Учёные закрепили на их теле специальные датчики. В результате стало ясно, что для сна морские слоны погружаются на глубину примерно 370 метров, так как при сне на меньшей глубине они могут стать добычей для хищников.