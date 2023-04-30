Как кошка спасла хозяйку от диабетической комы

Уиллоу, кошка из Ливерпуля, стала национальной сенсацией после того, как стала финалистом конкурса National Cat Awards за то, что спасла свою больную диабетом хозяйку от комы. Об этой истории сообщил телеканал Sky News.

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Аманда Джеймсон, страдающая диабетом, однажды ночью потеряла сознание из-за низкого уровня сахара в крови. Уиллоу начала кусать ее за ноги и прыгать на ее партнера, Рэя Шервуда, который спал перед телевизором. Кошка разбудила его и привела в спальню, где Джеймсон была без сознания. Шервуд вызвал скорую помощь, и Джеймсона срочно доставили в больницу.

Шервуд благодарит Уиллоу за спасение жизни своего партнера, заявив, что ее поведение было необычным, и он понял, что что-то не так, когда она постоянно оглядывалась, чтобы убедиться, что он идет за ней в спальню.

Героические действия Уиллоу принесли ей номинацию на National Cat Awards, где она стала финалистом.