Что по закону нельзя постить в социальные сети

Законы постоянно меняются, поэтому знание видов контента, запрещенного для распространения в социальных сетях, поможет сохранить не только время, но и убережет от уголовного преследования. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Есть, которая формально не нарушает закон, но которая может создать проблемы при выходе на работу, оформлении кредита и даже получении визы.

Пиратский контент Если вы планируете публиковать чужой контент, обязательно указывайте указывайте имя правообладателя, а еще лучше заранее уточните, можно ли делать пост с чужой картинкой или музыкой.

Даже картинку из Google нельзя разместить, если вы не отфильтровали поиск изображений, разрешенных для свободного использования.

Обращаясь за помощью к посредникам: иллюстраторам, художникам или фотограам, всегда составляйте договор и акты приема-передачи: это защитит вас от обвинений в плагиате.

Клевета и оскорбления

Недостоверные сведения, размещенные в соцсетях, противоречат этическим нормам. Кроме того, клевета и оскорбления караются законом, поэтому лучше не публиковать непроверенную информацию и не вступать в публичные споры, если на руках у вас нет фактов.

Материалы экстремистского характера

Вся информация, касающаяся содействия терроризму и экстремизма, строго запрещена для публикации в социальных сетях.

Часто люди отправляют деньги в социальных сетях, участвуя в разнообразных сборах. Однако лучше не отправлять деньги на личные карты, так как вы никогда не узнаете, куда финально они идут. Если вы хотите оказать кому-то помощь или поддержку, совершайте добрые дела через официальные фонды.

Оскорбление власти и верующих

Не критикуйте представителей власти на своих страничках, используя оскорбления.

Законодательно запрещены действия в соцсетях, оскорбляющие чувства верующих, религиозную символику. В случае нарушения вы будете привлечены к административной ответственности.

Пропаганда наркотических веществ

Материалы, описывающие способы приготовления и употребления, места продажи наркотических веществ, запрещены к публикации.

Откровенные фото 18+

Социальные сети не предназначены для публикации контента категории 18+, так как доступны для людей младешго возраста. Поэтому обнаженное фото могут удалить сами модераторы социальной сети.

Фото других без согласия