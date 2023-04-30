Что по закону нельзя постить в социальные сети
Законы постоянно меняются, поэтому знание видов контента, запрещенного для распространения в социальных сетях, поможет сохранить не только время, но и убережет от уголовного преследования. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Есть, которая формально не нарушает закон, но которая может создать проблемы при выходе на работу, оформлении кредита и даже получении визы.
Пиратский контент
- Если вы планируете публиковать чужой контент, обязательно указывайте указывайте имя правообладателя, а еще лучше заранее уточните, можно ли делать пост с чужой картинкой или музыкой.
- Даже картинку из Google нельзя разместить, если вы не отфильтровали поиск изображений, разрешенных для свободного использования.
- Обращаясь за помощью к посредникам: иллюстраторам, художникам или фотограам, всегда составляйте договор и акты приема-передачи: это защитит вас от обвинений в плагиате.
Клевета и оскорбления
Недостоверные сведения, размещенные в соцсетях, противоречат этическим нормам. Кроме того, клевета и оскорбления караются законом, поэтому лучше не публиковать непроверенную информацию и не вступать в публичные споры, если на руках у вас нет фактов.
Материалы экстремистского характера
- Вся информация, касающаяся содействия терроризму и экстремизма, строго запрещена для публикации в социальных сетях.
- Часто люди отправляют деньги в социальных сетях, участвуя в разнообразных сборах. Однако лучше не отправлять деньги на личные карты, так как вы никогда не узнаете, куда финально они идут. Если вы хотите оказать кому-то помощь или поддержку, совершайте добрые дела через официальные фонды.
Оскорбление власти и верующих
- Не критикуйте представителей власти на своих страничках, используя оскорбления.
- Законодательно запрещены действия в соцсетях, оскорбляющие чувства верующих, религиозную символику. В случае нарушения вы будете привлечены к административной ответственности.
Пропаганда наркотических веществ
Материалы, описывающие способы приготовления и употребления, места продажи наркотических веществ, запрещены к публикации.
Откровенные фото 18+
Социальные сети не предназначены для публикации контента категории 18+, так как доступны для людей младешго возраста. Поэтому обнаженное фото могут удалить сами модераторы социальной сети.
Фото других без согласия
Выкладывайте только те фотографии, на которых изображены вы. Размещение изображений других людей запрещено без их согласия. Исключение делается для фото публичных личностей на общественных мероприятиях.