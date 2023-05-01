Как зародился и как сегодня празднуется Первомай

Первомай, Праздник 1 мая, в современной России - Праздник весны и труда, отмечается во многих странах в этот день или в первое воскресенье последнего месяца весны.

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За исключением международных войн и карантина, связанного с COVID-19, сегодня его отмечают приблизительно в 140 странах.

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Как Первомай празднуют сегодня в мире

День труда помимо России является государственным праздником почти во всех европейских странах. Первомай отмечают также в Китае, КНДР, Вьетнаме, Японии, Африке, Центральной и Южной Америке. Европейцы и южноамериканцы празднуют Первомай сплетенными венками из трав, танцами, дарят цветочные корзины своим близким. В десятках стран Первомай для борцов за трудовые права имеет особое значение. В этот день на шествиях чествуют борьбу трудящихся против множества нарушений прав рабочих в прошлом, в том числе продолжительных рабочих дней и недель, плохих условий работы и детского труда.

"1 мая для профсоюзов Франции немного похоже на День взятия Бастилии 14 июля, этот день приобрел характер ритуала", - сказал Le Figaro французский историк Стефан Сиро, добавив, что Первомай в последнее время политизировался, потому что эта дата находится между двумя турами президентских выборов в стране. Так, 1 мая 2012 года, прежде чем встретиться во втором туре выборов с Франсуа Олландом, Николя Саркози собрал на первомайском митинге 200 тысяч человек на площади Трокадеро в Париже.

В Старом свете 1 мая не празднуется официально в Швейцарии и Нидерландах, однако некоторые компании и международные организации в этих странах предоставляют своим сотрудникам выходной в честь Дня труда. В Бельгии и Люксембурге 1 мая социалистические партии пользуются этим выходным днем, чтобы выйти на марши и подтвердить свою приверженность левым идеям. В Австралии некоторые социалистические или коммунистические профсоюзы проводят парад по случаю Первомая. В Бразилии Первомай называется День труда. Но, как и во многих латиноамериканских странах, профсоюзные шествия в Бразилии в последние годы уступили место веселым мероприятиям: пикникам, футболу, развлечениям на пляжах. В Парагвае в 2002 году президент страны попытался отменить празднование 1 мая. Но общественное мнение отклонило реформу, и 1 мая эта латиноамериканская страна продолжает отмечать "День трудящегося": начальство приглашает своих сотрудников на "асадо" (барбекю на природе).

В Италии в 1990 году появился Concertone del Primo Maggio (Первомайский концерт). Он представляет собой музыкальный марафон, который начинается на площади Сан-Джованни в Риме днем и заканчивается поздно ночью. На фестивале выступают десятки артистов в присутствии нескольких сотен тысяч зрителей. Итальянцы могут насладиться концертом по телевидению, радио или в потоковом режиме. В скандинавских странах Первомай сосуществует с более традиционными праздниками прихода весны. В Финляндии, наряду с рабочими парадами, Первомай (Vappuaatto - по-фински) отмечается по всей стране. В Швеции ежегодно на Первомай происходят крупные студенческие акции протеста.

Пожалуй, наиболее необычное празднование Первомая сегодня проходит в Сенегале. Процессия демонстрантов, одетых одинаково, выходит на шествие со свистками и тамтамами 1 мая на улицы Дакара, столицы Сенегала. В этом африканском государстве, бывшей французской колонии, после парада рабочие через самые представительные профсоюзы вручают главе государства "блокнот с жалобами". В этой петиции, своего рода "челобитной" президенту, они перечисляют длинный список требований, выполнение которых "будет способствовать значительному улучшению их условий жизни и труда".

В Германии эта дата отмечается танцами и музыкой. В Кельне есть хорошая традиция - вешать березовую ветку на дверь человека, которому вы хотите признаться в любви. В Швейцарии, особенно в Цюрихе, Первомай отмечают открытием базаров, музыкой, запуском воздушных шаров. В ряде западно- и восточноевропейских стран существуют необычные обряды в ночь на 1 мая, отсылающие к древним кельтским праздникам, символизирующим мир, любовь и гармонию. В немецком Штутгарте дети используют эту ночь, чтобы разыграть своих друзей, соседей и родителей. В Бургундии молодые люди срезают цветы и кладут перед окном любимой девушки. В Чехии в эту ночь люди защищаются от злых сил и ведьм, разжигая большие костры на высоких местах. В северной Моравии мальчики украшают самое большое дерево лентами и цветами.

Сегодня "Первомай" - это праздник в защиту мира, но, скорее, не как мира против войны с ее бедствиями и разрушениями, а мира - как гармоничного существования различных слоев общества, мира, в котором уважается любой труд, а на первое место выходят солидарность и товарищество. Слово "мир" в лозунге подчеркивает, что первомайские акции носят мирный характер и на них никогда не будет повторения чикагских событий, расстрела демонстраций, стычек и погромов, как на шествиях, происходивших по обе стороны Атлантики в позапрошлом веке.

Первомай начинался с кровопролития

Федерация профсоюзов США и Канады в октябре 1884 года решила с 1 мая 1886 года проводить акцию, чтобы ввести для рабочих восьмичасовой рабочий день. Дата 1 мая была выбрана не случайно. В Америке в те годы она соответствовала первому дню отчетного года компаний. В то время, когда капиталистическая система закрепилась в Америке индустриальной эпохи, положение рабочего класса ухудшилось. Так, для рабочих не было ничего необычного в 16-часовой трудовой смене.

1 мая, или как его тогда называли "День труда", родился после закончившегося трагедией общественного марша в Чикаго 1 мая 1886 года, во время которого тысячи рабочих потребовали от властей введения восьмичасового рабочего дня вместо 12-15 часов изнурительного труда. Они также протестовали против использования детей на тяжелых работах. По различным оценкам, от 300 до 500 тысяч рабочих США объявили забастовку в городах по всей стране. В Чикаго, который был центром борьбы, протестовали и бастовали около 40 тысяч человек. 4 мая полиция разогнала чикагскую акцию протеста в поддержку забастовки, а неизвестный бросил бомбу во время марша. Историки до сих пор расходятся во мнениях, предназначалась ли она для полиции или для толпы мирных жителей. В ответ полиция открыла огонь по рабочим. В результате этого погибли семь полицейских и четыре гражданских лица, шестьдесят полицейских и более ста участников акции получили ранения. Десятки профсоюзных лидеров, анархистов и сочувствующих им лиц в Чикаго позже были арестованы. Суд приговорил семерых к смертной казни и одного к 15 годам лишения свободы. Четверо были повешены, один покончил жизнь самоубийством, чтобы не оказаться на виселице, а двоим приговоры были заменены пожизненным заключением. Один из приговоренных незадолго до своей казни выкрикнул знаменитые слова: "Придет время, когда наше молчание будет сильнее, чем голоса, которые вы сегодня задушили". Его слова облетели весь мир. По всей Латинской Америке, по всей Европе и в Северной Америке для многих этот день стал праздником, посвященным трудящимся, отмечает National Public Radio.

Акцию профсоюза чикагских пролетариев поддержали в других крупных городах Америки, в некоторых из них дело дошло до кровопролитных стычек с полицией. В 1889 году в знак уважения к американским рабочим и профсоюзным деятелям в Чикаго Социалистический Интернационал, собравшийся на конгрессе в Париже, решил сделать 1 мая "Международным днем трудящихся".

Во Франции празднование Первомая сначала приняло трагический оборот: 1 мая 1891 года в городке Фурми на севере страны полиция открыла огонь по толпе, убив девять человек и ранив около тридцати, уточняет французское издание Geo. После этой трагедии 1 мая во Франции стало днем предъявления социальных требований трудящихся властям. Рабочие добились создания министерства труда Франции в 1906 году, но только в 1919 году в стране был узаконен восьмичасовой рабочий день. Если традиционно демонстранты маршировали с красным шиповником, свисающим с петлицы, то этот цветок на первомайских шествиях во Франции постепенно был заменен ландышем, который можно увидеть на сегодняшних акциях.

Мир как солидарность и единение

Главным лозунгом Первомая стал призыв "Мир, май, труд", и этот день долгое время ассоциировался с революционными маевками и манифестациями трудящихся в защиту своих прав, с требованиями соблюдения восьмичасового рабочего дня работодателями и выплаты достойного их тяжелой работы денежного вознаграждения.

Марксистские лидеры всего мира, среди которых были Роза Люксембург и Владимир Ильич Ленин, считали войну примером того, как капиталистические, империалистические страны противопоставляют членов международного рабочего класса друг другу. Они утверждали, что рабочие должны объединиться и вести революционную войну за мир против правящих классов в своих странах. И праздник 1 мая является лучшим проявлением такой единичной массовой акции в мировом масштабе.

К слову, в Северной Америке, где зарождалось первомайское движение, "День солидарности трудящихся" уступил место "Дню труда", который отмечается в первый понедельник сентября. Причина этого состоит в том, что влиятельные североамериканские профсоюзы, которые традиционно сильны в Америке, не хотели объединяться и иметь контакты с промарксистскими европейскими профсоюзами. Тем не менее, некоторые организации франкоязычного Квебека 1 мая проводят демонстрацию солидарности со своими европейскими соратниками. При этом, в Соединенных Штатах "День труда" берет свое начало в забастовке железнодорожников, которые в 1894 году объявили забастовку против своего работодателя. Президент США Гровер Кливленд, не колеблясь, послал против забастовщиков 12 тысяч солдат, а двое мужчин протестующих были убиты время столкновений в Кенсингтоне, недалеко от Чикаго. Забастовка была объявлена оконченной 3 августа 1894 года, и напуганные властями рабочие обязались больше не объединяться в профсоюзы. Американские граждане, возмущенные жестокими методами президента Кливленда, конгрессмены в Вашингтоне проголосовали за введение выходного дня в честь рабочих. Сам президент подписал законопроект всего через шесть дней после вмешательства армии, надеясь выиграть переизбрание в том же году, но, потерпел поражение на выборах президента.

Давно нет "маевок в лесу", на которые собирались пролетарии, "для борьбы против всякого угнетения", как в дореволюционной России. Нет листовок с призывами к смене буржуазных режимов или кровопролитных схваток с полицейскими. В сегодняшнем мире на первомайские акции, которые в большинстве своем утратили политический характер, выходят не только рабочие, но и учителя, врачи, госслужащие, широкие слои населения для демонстрации солидарности, праздничного единения друг с другом.