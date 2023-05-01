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«Пора худеть, дружище»: в Сети показали фото самой толстой кошки

Пушистый котик весит больше 18 кг.

В Сети показали фото самой толстой кошки
© Unsplash

Американские зоозащитники сняли ролик, где запечатлена возможно самая большая кошка в мире. Её вес достигает 18 килограмм – клетку с животным с трудом смогли поднять два человека. Кошку по имени Патчес, вероятно, так сильно раскормил нерадивый хозяин, который кормил её не предназначенной для животных едой. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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После появления ролика и фотографий Патчес в Сети, комментаторы начали одаривать кошку признаниями в любви. Так она стала звездой интернета.

«Я почти слышу, как она говорит: «У меня просто широкая кость», «Пухлая, пушистая красивая кошка», «Пора худеть, дружище! Удачи!"» – с заботой написали пользователи.

Как только приют для животных сообщил, что кошка-толстушка ищет дом, тут же посыпались десятки сообщений с просьбой забрать её к себе. В итоге животное приютила девушка, которая пообещала, что будет следить за весом кошки, правильно её кормить и делать специальные упражнения для похудения.

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