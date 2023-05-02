«С неба падали люди и обломки»: крупнейший теракт в СССР

50 лет назад, в мае 1973 года, в небе над Читой произошел крупнейший по числу жертв теракт в истории Советского Союза. Виновником трагедии стал уроженец Азербайджанской ССР Чингис (Тенгиз) Юнус-оглы Рзаев, который хотел сбежать в Китай и стать там дипломатом. Для этого Рзаев решил угнать пассажирский Ту-104А, следовавший из Москвы в Читу. Он собрал бомбу и беспрепятственно пронес ее в самолет, на борту которого находились 80 человек. Рзаев надеялся, что угроза взрыва заставит пилотов выполнить его условия, но в последний момент все пошло не по плану. Историю трагедии, которая потрясла страну, вспомнила «Лента.ру».

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18 мая 1973 года. Самолету рейса 109 из Москвы в Читу остается всего 30 минут до посадки. На часах около 03:30 по московскому времени, и Ту-104А приступает к снижению. Внезапно один из пассажиров подзывает к себе бортпроводницу, показывает ей самодельную бомбу и требует пригласить к нему одного из пилотов.

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На переговоры с угонщиком отправляется бортмеханик Георгий Кузенков, а командир воздушного судна Николай Ободянский сообщает о происшествии диспетчеру читинского аэропорта Кадала. Возможно, командир рассчитывал уговорить Рзаева или потянуть время, но в переговоры неожиданно вмешался еще один участник...

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Пассажирский самолет Ту-104А вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Читу 17 мая 1973 года в 18:12. Ему предстояло совершить промежуточные посадки в Челябинске, Новосибирске и Иркутске. В Иркутске, где борт 42379 приземлился уже после полуночи по московскому времени, экипаж самолета сменился.

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Командиром рейса стал опытный летчик Николай Ободянский, которому помогали второй пилот Юрий Пономарев, штурман Владислав Барышников, бортмеханик Георгий Кузенков и бортрадист Николай Ефимцев. В салоне работали трое бортпроводников — Татьяна Евстигнеева, Ольга Корицко и Геннадий Грачев.

Девятым членом экипажа был сопровождавший рейс младший лейтенант милиции Владимир Ежиков. Уроженец села Икей Тулунского района Иркутской области стал милиционером случайно.

С детства брат мечтал быть журналистом и даже поступал в Иркутский госуниверситет на отделение журналистики филологического факультета, но не прошел по конкурсу. Тогда ушел в армию, попал в Чехословакию. Способность хорошо рисовать определила воинскую специальность — картограф, — Светлана Бояршинова, сестра Владимира Ежикова.

После демобилизации Ежиков устроился художником на Иркутский авиазавод. Оттуда прекрасно владеющего приемами самбо молодого человека пригласили в отдел милиции местного аэропорта. При этом на борту Ту-104А Владимир оказался вне своего графика, заменив опоздавшего на службу коллегу.

В небо над Иркутском самолет поднялся около трех часов ночи по московскому времени; на борту, кроме членов экипажа, находились 72 человека — 68 взрослых и четверо детей. В 3:15 Ту-104А набрал высоту 9000 километров, а в 03:32 вышел на связь с районным диспетчерским пунктом Читы и получил разрешение на снижение до 3,9 тысячи километров.

Однако всего четыре минуты спустя на пульт диспетчера от радиста Ефимцева поступил сигнал об опасности. В беседе с диспетчером КВС командир Ободянский сообщил, что из салона ему в ультимативной форме поступило требование сменить курс.

Из кабины (салона самолета — прим. «Ленты.ру») поступило требование изменить курс, подчиниться указанию. То есть сигнал об опасности включил бортмеханик и сказал: «Сейчас пройдут в кабину и словом скажут, куда лететь», — из экстренного сообщения КВС рейса 109 Николая Ободянского

После этого, заняв эшелон в 6,5 тысячи километров, самолет прекратил снижение, а немногим позже поднялся на 100 метров выше. Последний раз на связь с диспетчером борт 42379, который в этот момент находился в 100 километрах от читинского аэропорта Кадала, вышел в 3:38.

Повторный сигнал об опасности в виде кодированного радиосигнала прервался спустя девять секунд, точка на радаре исчезла. Больше на связь экипаж Ту-104А не выходил.

«Разрушение в результате взрыва»

На поиски пропавшего самолета отправился экипаж вертолета Ми-8. Первой в 4:55 была обнаружена кабина Ту-104А, фрагменты которой лежали на северном склоне сопки Хундунай. В ней находились тела пилотов, пристегнутые в своих креслах. Тело одного из пассажиров — офицера — оказалось пробито верхушкой дерева.

Одной из самых страшных находок стали тела матери и ребенка, которого женщина перед гибелью с силой прижала к себе. В радиусе примерно семи километров все было усеяно обломками самолета и человеческими останками. Почти сразу после обследования места авиакатастрофы стало понятно, что на борту не выжил никто.

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За расследование ЧП взялись сотрудники Генпрокуратуры СССР под руководством следователя по особо важным делам Валерия Зиканова. Вскоре нашлись очевидцы трагедии — рабочие лесозаготовительной артели №23, находящейся вблизи верховий речки Хила.

Они рассказали, что видели в небе яркую вспышку, после которой «с неба летели люди и обломки». Версию о взрыве в воздухе подтвердили и эксперты.

Разрушение самолета произошло в результате взрыва в герметичной части фюзеляжа. Взрыв безоболочного бризантного взрывчатого вещества (тротила) весом 5,5-6 килограммов произошел в районе правого аварийного люка первого салона, — из заключения спецкомиссии по расследованию авиакатастрофы рейса 109.

В итоге лайнер разорвало на четыре фрагмента — носовую и хвостовую части, нижнюю часть фюзеляжа с мотогондолами и двигателями, а также среднюю часть крыла. Спустя некоторое время было установлено, что на борту сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Над тем, чтобы выяснить, кто именно оказался террористом, бились лучшие судмедэксперты Читы, Улан-Удэ и Иркутска. Изучая собранные в ангаре аэропорта останки жертв катастрофы, эксперты обратили внимание на найденное 19 мая тело мужчины — у него не было кистей рук, а на теле были два пулевых ранения.

К нам привезли тело мужчины без одежды, у которого вся передняя поверхность туловища, органы грудной и брюшной полостей, а также правая нижняя конечность с частью ягодицы и поясничной области отсутствовали. Голова была резко деформирована, сплюснута с боков, с запавшими внутрь глазными яблоками и множеством мелких линейных ран, — Вил Акопов, врач-судмедэксперт, доктор медицинских наук, профессор.

На то, что именно эти останки принадлежали террористу, указал и пистолет милиционера Ежикова, в магазине которого не хватало двух патронов. Но сложнее всего оказалось установить личность преступника — его голова и лицо были обезображены взрывом.

Судмедэкспертам пришлось собирать их буквально по фрагментам — складывать части черепа и сшивать куски кожи капроновыми нитями. При помощи слепков восстановили правое ухо и нижнюю челюсть.

Старания не прошли даром: пристально изучив личные дела и фотографии пассажиров рейса 109, следователи пришли к выводу, что бомбу на борт Ту-104А пронес 32-летний житель Грузинской ССР Чингис (Тенгиз) Юнус-оглы Рзаев. По некоторым данным, по снимкам восстановленной головы террориста опознала кассир иркутского аэропорта, у которой он покупал билет.

Во время обыска в доме Рзаева оперативники обнаружили детали бомбы и различные чертежи, в том числе схему взрывателя обратного действия — устройства с кнопкой, которую нужно было постоянно держать нажатой, чтобы не произошло активации заряда. Как выяснилось, уроженец азербайджанского Кировабада (ныне Гянджи) Рзаев в свое время служил в инженерно-саперном армейском подразделении, где освоил навыки создания и обезвреживания разнообразных взрывных устройств. Перед тем как попасть в армию, Рзаев пытался поступить в один из самых элитарных советских вузов — МГИМО.

При этом абитуриент не только не знал иностранных языков, но даже по-русски говорил с трудом. Поэтому в МГИМО Чингис предсказуемо не попал — ни с первой попытки, ни с последующих, которые он предпринял после демобилизации.

Воздушный бой

Неудачи сильно разозлили Рзаева, который, предположительно, страдал психическим заболеванием. Он решил не сдаваться и стать дипломатом, но на территории другого государства. Оптимальным вариантом ему виделся Китай — в те годы одна из недружественных СССР стран, чему в значительной мере способствовал конфликт на острове Даманский.

Своих планов Рзаев не скрывал и делился ими со знакомыми

В беседе со следователями один из приятелей террориста припомнил, как однажды он обронил: «Вот в Китае меня поняли бы — там бы я быстро стал дипломатом». Впрочем, всерьез слова Чингиса никто не воспринимал, земляки посмеивались над ним и считали его чудаком.

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Рассудив, что легально покинуть родину у него не получится, Чингис вдохновился историей кровавого, но успешного побега за границу отца и сына Бразинскасов («Лента.ру» рассказывала об этой истории в отдельной статье), и решил угнать самолет.

Рзаев не знал, что после угона Бразинскасов каждый рейс стали сопровождать милиционеры в штатском, которые должны были любой ценой не допустить пересечения самолетом советской границы. Применив все армейские знания, Чингис стал собирать бомбу: по одним данным, это был пояс смертника, по другим — некий сверток.

Взрывчатку он, предположительно, украл со склада дорожно-строительного управления, куда незадолго до этого устроился на работу. Впрочем, не исключено, что Рзаев мог купить ее у знакомых геологов или раздобыть у товарищей, работавших в одном из закрытых НИИ.

Как бы то ни было, 16-17 мая он прибыл в Иркутск, остановился в гостинице и купил билет на самолет до Читы.

Едва Ту-104А набрал высоту, Чингис подозвал к себе бортпроводницу и, показав ей бомбу, приказал пригласить к нему одного из пилотов. К террористу вышел бортмеханик Кузенков, который, выслушав требования Рзаева, вернулся обратно и сообщил о них пилотам. Они решили заблокировать свою кабину изнутри. Вскоре к двери подошел террорист, который хотел лично проконтролировать смену курса и попытался выбить створку. В этот момент вооруженный табельным пистолетом Макарова милиционер Ежиков, сидевший в первом ряду, выпустил в Рзаева две пули. Одно из ранений оказалось смертельным — пуля попала в область восьмого межреберья слева и достигла сердца. Но перед смертью террорист успел активировать бомбу.

Причиной катастрофы с самолетом, в результате которой он разрушился в воздухе, а пассажиры и экипаж погибли, является подрыв взрывного устройства преступником, который пытался принудить экипаж изменить курс самолета, — из заключения спецкомиссии по расследованию авиакатастрофы рейса 109.

«Они пытались найти в морге отцов и сыновей»

В процессе расследования выяснилось, что пятеро пассажиров чудом избежали посадки на злополучный рейс 109. Четверо из них в ожидании самолета перебрали со спиртным: трое попросту пропустили посадку, а пьяный в стельку подполковник не смог взобраться по трапу и был возвращен в здание аэропорта.

Еще один военный избежал гибели благодаря своей отзывчивости — майор отдал свой билет знакомому, которому надо было срочно добраться до Читы.

При этом волей судьбы в последние минуты перед взлетом на борт Ту-104А поднялся молодой военнослужащий, который опаздывал в часть после отпуска. Он уговорил сотрудников аэропорта повторно подогнать трап к самолету, и этот момент стал для него роковым. Среди других жертв теракта оказалась команда боксеров Забайкальского округа, возвращавшаяся домой с медалями после успешных соревнований в Прибалтике. После всех экспертиз останки погибших в авиакатастрофе кремировали — мнение их близких при этом не учитывалось.

Многие пытались найти в морге своих отцов, сыновей и супругов, чтобы до отправки в крематорий проститься, но от них скрывалось местопребывание тел, они не допускались в морги, а о получении от родственников согласия на кремирование и речи не было, — Вил Акопов, врач-судмедэксперт, доктор медицинских наук, профессор.

По словам Акопова, у входов в морги читинских больниц дежурили автоматчики, не пропускавшие без разрешения никого. Для всех погибших машиностроительный завод Читы срочно изготовил цинковые гробы — их закрывали и запаивали сразу после вскрытия

тел.

Грузовые машины увозили их в аэропорт, откуда самолетом отправляли в московский крематорий. Обратно привезли урны и выдали родственникам. Трудно объяснить эти абсурдные правила и жестокость по отношению к родственникам, — Вил Акопов, врач-судмедэксперт, доктор медицинских наук, профессор.

Младшего лейтенанта Ежикова похоронили в Иркутске, его родителям и сестре, которые проживали в поселке Жигалово Иркутской области, была направлена телеграмма с текстом «Володя трагически погиб. Похороны в Иркутске 23 мая».

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В честь милиционера была названа школа в иркутском поселке Куйтун. Кроме того, его имя можно найти на гранитной плите в здании Восточно-Сибирского УВД на транспорте — рядом с именами других сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Запоздалые меры

Гибель 81 человека (включая террориста) в результате взрыва на борту Ту-104А заставила советское руководство пересмотреть правила авиационной безопасности. Во всех аэропортах страны ввели систему досмотра пассажиров и багажа, которым стали заниматься милиционеры.

Причем это могли сделать и раньше: всего за три недели до теракта, устроенного Чингисом Рзаевым, схожей трагедии чудом удалось избежать в небе над Ленинградом. 23 апреля 1973 года 47-летний пассажир рейса 2420 Ленинград — Москва Иван Бидюк пронес на борт Ту-104 бомбу мощностью два килограмма тротила.

Через бортмеханика Викентия Грязнова он передал командиру самолета Вячеславу Янченко записку с требованием лететь в Швецию.

Для чтения пять минут! Командиру и экипажу самолета. Уважаемые летчики! Прошу вас направить самолет в Швецию, аэродром Стокгольма. Правильное понимание моей просьбы сохранит вашу жизнь и мою, — из записки Ивана Бидюка.

Янченко не поддался на угрозы: он быстро развернул самолет и направил его обратно в аэропорт Ленинграда. Уже в момент посадки Бидюк догадался, что его обманули, и активировал бомбу. Но пилоты все-таки смогли приземлиться и избежали больших жертв.

Тогда погибли два человека — сам террорист и бортмеханик Грязнов, который сумел отвлечь внимание Бидюка практически до самой посадки. Между тем после читинской трагедии всех сотрудников правоохранительных органов, сопровождавших рейсы, было решено разоружить.