«Самые неадекватные животные»: кто может напасть на человека

Не всегда можно понять, что замышляет животное, рядом с которым вы оказались. Мы составили свой рейтинг самых неадекватных животных, связываться с которыми может быть крайне опасно для здоровья и жизни.

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Бобр

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Бобр обыкновенный (именно бобр, бобер – название меха) самый крупный грызун фауны Старого Света. Его умению строить плотины позавидовал бы человек, однако трудно позавидовать человеку, вторгнувшемуся во владения грызуна. Бобр это территориальное животное, которое будет охранять свои границы всеми доступными способами.

Реальную опасность для человека бобр представляет редко, но если он пустит в ход свои зубы – настоящие пилы, то мало не покажется.По мере вмешательства человека в среду обитания бобра учащаются и конфликты с грызуном. Так в Белоруссии пожелавший сфотографироваться с животным рыбак был укушен в артерию и вскоре умер от кровопотери. А в поселке Красная Воля уборщица, принявшая забредшего в Дом культуры бобра за собаку, стала гнать его шваброй. Пострадала только швабра.

Медоед

Медоед хоть небольшое, но очень сильное и отчаянное животное. В Книгу рекордов Гиннеса он попал как самый свирепый зверь, обитающий на суше. Оправдывая свое название, животное действительно любит лакомиться медом, но иногда не брезгует хищничеством. Медоед опасен даже в тех случаях, когда не ищет пропитание. Так, он совершенно неожиданно может напасть на дикобраза, антилопу и угрожать буйволу. Рейнджеры фиксировали случаи, когда медоед сходился в схватке с молодым львом или леопардом. Однако встречи медоеда с человеком крайне редки.

Олень

Для человека олень – безобидное травоядное, которое легко дается приручению. Нас даже не пугают его мощные копыта и увесистые рога. Впрочем, ученые с этим не согласятся. Любой зоолог скажет, что самцы могут быть чрезвычайно агрессивны в период спаривания.

Впрочем, даже контакты с прирученным оленем могут вызвать непредсказуемую реакцию последнего. Канадский фермер, владевший 11 особями белохвостых оленей был атакован и растоптан альфа-самцом. По мнению зоологов, взрослые олени могут защищать свое потомство не менее самоотверженно, чем медведица.А в американском штате Огайо случилась совершенно необычная история: олень разбуженный криками подвергшейся насилию женщины, бросился в сторону нападавшего, тем самым спугнув его.

Тасманийский дьявол

Многие фермеры Тасмании мечтают искоренить этого зверя, разоряющего курятники и громко воющего по ночам. Тасманийский дьявол действительно очень шумный, и не важно, охотится ли он, или трапезничает – его устрашающие звуки слышны за многие километры.Это небольшое сумчатое весьма агрессивно: даже при спаривании тасманийский дьявол показательно демонстрирует свою агрессию. Зверь весьма искусен в охоте и вполне может убить мелкого кенгуру.

На греческом название животного произносится как sarcophilus, а перевод звучит зловеще – «пожиратель плоти». Зверь чрезвычайно прожорлив: в его экскрементах часто находили иглы ехидны, серебряную фольгу, кусочки резины, фрагменты ботинок и даже посудные полотенца.Для человека сумчатое практически не опасно, его даже можно приручить, но лучше зверя не тревожить – при необходимости тасманский дьявол развивает скорость до 13 км/ч.

Гиена

Рейнджеры подтвердят, что самым опасным хищником африканских саванн, в том числе для человека, являются не крупные кошки, а гиена. Образ трусливого падальщика должен остаться в прошлом. Пока гиена одна – она не опасна. Но когда животные собираются в стаи они могут угрожать даже льву.Случаи нападения гиен на человека достаточно часты. Гиены, в отличие от других крупных хищников, могут вплотную подходить к человеческим жилищам и даже позволять кормить себя с рук. Однако если вокруг не окажется еды стая из 4-5 особей вполне может убить человека и обглодать его до костей.

Гиппопотам

Кто бы ни нарушил покой гиппопотама, он без раздумий бросается на обидчика. Слон, лев, крокодил стараются не приближаться к агрессивному животному. Правда все зависит от настроения гиппопотама.По статистике в национальных парках Африки именно от гиппопотама гибнет самое большое количество людей. Это травоядное совершенно не интересует человек в качестве добычи, но он воспринимается как соперник, вторгшийся на территорию его обитания.Для многотонного гиганта не представляет никаких трудностей перевернуть лодку с находящимися в ней людьми, а затем по очереди перекусить каждую из барахтающихся в воде жертв. Неуклюжесть гиппопотама сильно преувеличена: на короткой дистанции он догонит даже тренированного спортсмена.

Черная мамба

Черная мамба не самая ядовитая змея, но самая опасная для человека. Ее среда обитания кустарники и сельскохозяйственные угодья. «Мстящая за обиды» – так ее называют жители Африканского континента. Неосторожные люди часто становятся жертвами мамбы: по статистике около 20 000 человек в год умирает от ее укусов.