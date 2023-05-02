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Названы любимые развлечения московских детей в 1930-х

Любимые развлечения московских детей в 1930-х в беседе с историком и обозревателем «Мосленты» Валерием Буртом назвал обладатель многих литературных званий, орденоносец, автор десятков исторических книг, писатель Валентин Лавров.

Названы любимые развлечения московских детей в 1930-х
© Мослента

По словам Лаврова, в довоенные годы все столичные дворы были заполнены детьми. У ребят было много увлечений: футбол, волейбол, городки, игры в салочки и казаки-разбойники. Девочки больше любили играть в «классики» и прыжки через веревочку.

Спрятавшись от родителей на заднем дворе, ребята играли на небольшие деньги в так называемый «пристеночек» и «расшиши». Летом под музыку патефона вечерами устраивали танцы, поделился своими детскими воспоминаниями писатель.

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