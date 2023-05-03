Что было не так с полетом американцев на Луну

Когда астронавты США показали первые фотографии с поверхности Луны, то многие спрашивали, почему на них не видно звёзд в абсолютно чёрном небе.

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Отвечая на эти вопросы, Нейл Армстронг однажды заявил: «Если взглянуть на чёрное небо, можно вообразить, что находишься на усыпанной песком спортивной площадке ночью, под ослепительными лучами прожекторов. Ни звёзд, ни планет, за исключением Земли, не видно».

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Армстронг мог бы сказать, что одно дело – объектив фотокамеры, поставленной на определённую световую выдержку, и другое – глаз. Наверное, если сделать с дневной поверхности Луны снимки неба, на которых были бы видны звёзды, то никаких деталей не будет видно на самой поверхности – она окажется залита ровным ярким светом. Но глаз способен быстро адаптироваться к объектам разного уровня яркости. Особенно при взгляде из тени. Тени же у американских астронавтов на Луне, по идее, должно было быть предостаточно и рядом – хотя бы тень от посадочного модуля «Аполлона».

Однако Армстронг повторил то, что до него уже говорили другие американцы, летавшие, согласно уверениям НАСА, на орбиту и к Луне – в космосе звёзды не видны, их свет полностью забивается сиянием Солнца.

Американский писатель Ральф Рене, автор сенсационной книги о программе «Аполлон» «Как НАСА показало американцам Луну», собрал высказывания астронавтов о том, что они видели на орбите, начиная с первого из них, совершившего суборбитальный полёт – Алана Шепарда.

«Шепард доложил, что звёзд не видел… Вирджил Гриссом повторил 15-минутный баллистический полёт. И оказалось, что он тоже не видел звёзд… Джон Гленн достиг орбиты, его полёт продолжался почти 5 часов. После того, как его подобрали в холодных водах Атлантики, он рассказал, что видел несколько звёзд и даже пару созвездий… На следующем этапе НАСА снарядило ещё несколько экспедиций на более продолжительное время. Но улучшения в заболеваемости звёздной слепотой не было… Если русские, которые не страдали этим заболеванием, узнают, что сливки американских пилотов – звёздно-слепые, то, по теории домино, мы будем раздавлены всмятку каблуком того ботинка, которым советский генсек Никита Хрущёв бил по трибуне ООН».

Ирония Ральфа Рене тем более уместна, что советские космонавты, вслед за Гагариным, рассказывали о том, что хорошо видели звёзды с орбиты днём, когда сверху сияло слепящее в безвоздушном пространстве Солнце, а снизу добавляла света ярко-голубая Земля.

«И вот я уже по пояс торчу из наших космических “сеней”, – рассказывал Алексей Леонов о первом в истории выходе в открытый космос. – Первое впечатление? Солнце. Диск ровный, без лучей и ореола, но слепит невозможно. А небо при этом очень чёрное, звёздное. Звёзды и внизу, и вверху. Солнечная ночь! Или звёздный день? Дух захватило».

Подобные впечатления подтверждали и другие советские космонавты. Вот слова Александра Сереброва, десять раз выходившего в открытый космос: «Я сразу видел и звёзды, и Землю в голубом ореоле атмосферы».

Сравним с этим высказывание напарника Армстронга, Эдвина Олдрина, сделанное им годы спустя после полёта на Луну в своей книге: «На ранних полётах учёные НАСА предполагали, что астронавты увидят звёзды днём. Но астронавты вскоре поняли, что видели звёзды на орбите только когда находились в земной тени, то есть ночью».

Для наблюдений с Луны уместно сравнение с наблюдениями на орбите именно при выходе в открытый космос. Там и там – вакуум, там и там – открытое пространство, где ничто не мешает источникам света. А при взгляде из корабля наиболее сильные источники света могут быть заслонены. И увидеть звёзды из корабля должно быть намного проще.

Поэтому многие удивлялись, что астронавты «Аполлонов» не видели звёзд даже из иллюминаторов корабля. Экипажи первых лунных экспедиций («А-8, -10 и -11») оказались полностью «звёздно-слепыми». Алан Бин на «А-12» говорил, однако, что видел звёзды из верхнего люка корабля. А Юджин Сернан на «А-17» сказал, что при взгляде из тени на Луне в небе видны отдельные яркие звёзды. Эту забавную эволюцию наблюдений Ральф Рене иронично назвал «коррекцией звёздной слепоты в ходе дальнейших полётов НАСА».

Вроде бы и Солнце светит одинаковое – что для русских, что для американских космических путешественников, и Земля у них под ногами одна и та же, и звёзды в небе те же самые. Да только, сравнивая их описания, можно подумать, что те и другие летали с разных планет, а то и в разных вселенных.

Попытки объяснить различия в наблюдениях советских и американских покорителей космоса тем, что американцам мешала яркая поверхность Луны, рассчитаны на неосведомлённость и несообразительность. Поверхность Луны отражает только 7% падающего на неё света. Поверхность Земли – 30%. На орбите околоземных космических кораблей Земля закрывает почти половину видимого пространства – практически, как и Луна, если стоять на поверхности последней.

Следовательно, освещённая днём Земля должна мешать видеть звёзды с орбиты даже больше, чем освещённая поверхность Луны, если смотреть с Луны. Однако наши видели в космосе звёзды днём, американцы – нет. И не только с Луны, но и с околоземной орбиты.

Для объяснения разницы показаний существует лишь одно объяснение, которое большинство историков космонавтики, а также прочих статусных экспертов, журналистов, политиков и т.д., считают экстравагантным и маргинальным. Оно состоит в том, что американцы на самом деле не летали на Луну (Ральф Рене, Юрий Мухин, Александр Попов). Учитывая отсутствие звёздных впечатлений у астронавтов на околоземной орбите, такие авторы, как Сергей Ерёменко, утверждают даже, что до конца 1960-х гг. американцы совершали, на самом деле, только суборбитальные полёты.