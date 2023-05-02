Зачем Сталин попросил Мессинга обокрасть советский банк

Вольф Мессинг — достаточно популярная фигура в современном информационном пространстве.

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О нем ходит множество слухов и, вероятно, значительная часть из них явно заметно преувеличивает телепатические возможности эстрадного артиста.

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Но часть из них, безусловно, является правдой.

Вольф Мессинг: путь к славе

Порой Вольфа Мессинга рассматривают как некоего уникума, паранормальные способности которого еще в детские годы обеспечили ему общеевропейскую славу и сказочное богатство. Это, мягко говоря, вовсе не так. В детстве будущему телепату приходилось часто голодать: известно, например, что сам от рассматривал как отправную точку появления у себя паранормальных возможностей именно последствия, вызванные ударом головой в результате голодного обморока.

Впрочем, на заре карьеры эстрадного циркача-телепата деньги тоже не спешили к нему прилипать. На родине, в Польше, он преимущественно гастролировал по глухой провинции и мог рассчитывать лишь на достаточно скромные гонорары.

Ситуация резко поменялась после того, как он оказался в СССР. В Стране Советов артисту сопутствовал непременный финансовый успех. Он выступал в номерах, организованных Госконцертом, где занимался преимущественно антирелигиозной пропагандой, а свои уникальные телепатические и мнемонические таланты преподносил не как некий потусторонний дар, а как резервные возможности человеческого сознания, которые еще не в полной мере известны науке.

И его ждал громкий успех. Это именно тот случай, когда деньги говорят сами за себя. Известно, например, что в военные годы телепат купил на личные сбережения два самолета-истребителя: один он позже передал советской армии, а второй — польской.

На момент же его смерти на сберегательных книжках артиста была обнаружена сумма, уверенно приближающаяся к одному миллиону рублей, а это просто феноменальные деньги для середины семидесятых годов. Примечательно, кстати, что все эти несметные богатства позже отошли казне СССР, так как у Вольфа Месинга на тот момент не сохранилось живых родственников.

Впрочем, нет оснований полагать, что известный иллюзионист нажил свои феноменальные капиталы нечестным путем. Что, впрочем, не отрицает того факта, что он, будучи мастером гипноза, мог бы себе позволить использовать свои таланты и для чисто мошеннических целей. Так, например, есть мнение, что однажды телепат ограбил банк в Советском Союзе. Причем сделал это по личной просьбе Иосифа Сталина...

Попытка ограбления банка

Игорь Малах, автор книги «Встреча со сверхчеловеком по имени Вольф Мессинг», приводит следующий случай: как-то Иосифу Виссарионовичу Сталину захотелось проверить сверхвозможности польского телепата и он велел ему пойти в банк и принести оттуда, не имея при себе ни векселя, ни чека, сто тысяч рублей.

Мессинг, вооружившись лишь чистым листом бумаги, пошел в ближайшее отделение, где быстро ввел в гипнотическое состояние кассира, и получил требуемую сумму. Говорят, когда чары гипноза рассеялись и банкир увидел, на основании какой именно бумаги он выдал польскому гражданину деньги, то тут же упал без чувств.

Верить ли словам Игоря Малаха или все это не более чем городская легенда — вопрос открытый. Но это не отрицает того несомненного факта, что Мессинг действительно в кратчайшие сроки сумел сколотить исключительное состояние.