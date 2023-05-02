Какое испытание предсказала Матрона Московская на 2023 год

В церковном календаре 2 мая является днем памяти блаженной Матроны Московской. Она является одной из самых любимых святых в России. Ясновидящая помогала людям, а также оставила важные пророчества об испытаниях для земли русской.

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«В возрасте семи лет Матрона начала предсказывать будущее и исцелять больных. Более того, оказалось, что ей ведомы не только грехи людей, а порой и их мысли», – пишет «Пятый канал».

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Кто такая Матрона

Матрона родилась в Тульской губернии в конце XIX века. Девочка была слепой – родилась без глазных яблок. Сначала родители хотели отдать ее в приют, но мать малышки увидела вещий сон, в котором ей явилась слепая птица с человеческим лицом, и женщина поняла – это был знак свыше.

К маленькой целительнице ездили со всей губернии, и из обузы она превратилась в кормилицу. В 17 лет у Матроны полностью отнялись ноги, но она предвидела это и стойко приняла пришедшую беду.

Матрону изгнали из дома собственные братья, когда вступили в партию и не захотели иметь рядом с собой верующую сестру. Так девушка попала в Москву, где прожила с 1925 года до конца своих дней – 1952 года.

Сбывшиеся пророчества Матроны

В 1894 году Матрона предсказала конец царской династии Романовых.

За 24 года до расстрела семейства она взяла в руки куриное перо и указала на него: «Вот так обдерут нашего царя-батюшку».

Великую Отечественную войну Матрона предсказала за пять лет до ее начала. Провидица утверждала, что много народу погибнет, но русские победят.

Задолго до распада СССР ясновидящая предсказала ход важнейших событий в истории страны. Она утверждала, что появится некий Михаил, который захочет помочь, все изменить и перевернуть.

«Если бы он знал, что ничего он не изменит… Начнутся смуты, распри, резня, пойдут одна партия на другую. Будет такое на малое время. Вздохнете, но малое», – предупреждала Матрона.

Пророчество Матроны на 2023 год

В предсказаниях Матроны есть явные указания на события, произошедшие, начиная с 2020-х. Провидица не раз говорила, что жить станет сложнее, верующих будет мало.

«Все будет складываться хуже и хуже, народ окажется под гипнозом. Придет время нелегкого выбора – крест или хлеб. Много жертв будет. Вечером все на земле будете, а утром встанете – и все уйдет под землю», – предсказала слепая.