Культура и традиции сна в разных странах мира

Казалось бы, сон – физиологическая необходимость, которая объединяет всех людей. С одной стороны, это так – мы все спим. С другой – у многих народов есть свои собственные «сонные» традиции или привычки.

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Не будем ставить в пример какие-то малоизвестные и полудикие племена, которые спят совсем не так, как мы – например, есть небольшая народность, которая верит, что спать – это плохо и опасно, и люди из ее числа спят урывками несколько раз в сутки, наблюдая друг за другом.

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Поговорим о национальностях, которые живут с нами в современном мире, но почему-то спят немного по-другому.

Япония и Китай

Две азиатские страны относятся ко сну практически противоположно. В японской культуре властвует маниакальная приверженность труду и рабочим обязанностям, поэтому люди недосыпают и буквально падают прикорнуть в любом удобном месте – на лавочке, во время обеденного перерыва, в метро.

В Китае сон ценят чуть больше. Да, рабочий класс, скорее всего, тоже не может позволить себе спать положенные 8 часов, но зато в китайской традиции строже следят за отходом ко сну. Согласно догмам китайской медицины, ложиться нужно не позже 23 часов – и это неписаный закон.

Мексика

Нам точно есть чему поучиться у мексиканцев. Во-первых, больше половины жителей страны, если верить социологическим опросам, обязательно уделяют время перед отходом ко сну тому, чтобы расслабиться и привести мысли в порядок – кто-то молится, кто-то медитирует, кто-то принимает расслабляющую ванну. А еще мексиканцы тщательным образом следят за чистотой постельного белья, меняя как минимум простыни раз в 1–2 дня.

США

Американцы – известные ценители комфорта. Поэтому большинство представителей среднего класса и тем более зажиточные янки спят на роскошных матрасах. Некоторые – на двух матрасах сразу. Если вы хотите поспать на королевской кровати или матрасах с эффектом памяти – вам в американский отель. Справедливости ради отметим, что есть у жителей США и еще одна особенность – они приучают детей к раннему отходу ко сну, не позже 21–22 часов.

Испанцы и итальянцы