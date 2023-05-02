Культура и традиции сна в разных странах мира
Казалось бы, сон – физиологическая необходимость, которая объединяет всех людей. С одной стороны, это так – мы все спим. С другой – у многих народов есть свои собственные «сонные» традиции или привычки.
Не будем ставить в пример какие-то малоизвестные и полудикие племена, которые спят совсем не так, как мы – например, есть небольшая народность, которая верит, что спать – это плохо и опасно, и люди из ее числа спят урывками несколько раз в сутки, наблюдая друг за другом.
Поговорим о национальностях, которые живут с нами в современном мире, но почему-то спят немного по-другому.
Япония и Китай
Две азиатские страны относятся ко сну практически противоположно. В японской культуре властвует маниакальная приверженность труду и рабочим обязанностям, поэтому люди недосыпают и буквально падают прикорнуть в любом удобном месте – на лавочке, во время обеденного перерыва, в метро.
В Китае сон ценят чуть больше. Да, рабочий класс, скорее всего, тоже не может позволить себе спать положенные 8 часов, но зато в китайской традиции строже следят за отходом ко сну. Согласно догмам китайской медицины, ложиться нужно не позже 23 часов – и это неписаный закон.
Мексика
Нам точно есть чему поучиться у мексиканцев. Во-первых, больше половины жителей страны, если верить социологическим опросам, обязательно уделяют время перед отходом ко сну тому, чтобы расслабиться и привести мысли в порядок – кто-то молится, кто-то медитирует, кто-то принимает расслабляющую ванну. А еще мексиканцы тщательным образом следят за чистотой постельного белья, меняя как минимум простыни раз в 1–2 дня.
США
Американцы – известные ценители комфорта. Поэтому большинство представителей среднего класса и тем более зажиточные янки спят на роскошных матрасах. Некоторые – на двух матрасах сразу. Если вы хотите поспать на королевской кровати или матрасах с эффектом памяти – вам в американский отель. Справедливости ради отметим, что есть у жителей США и еще одна особенность – они приучают детей к раннему отходу ко сну, не позже 21–22 часов.
Испанцы и итальянцы
Самой «сонной» нацией в Европе считаются французы, которые в среднем спят по 9 часов в сутки. По крайней мере, те, кто может себе это позволить. Зато у испанцев и итальянцев есть интересная традиция: в жаркие дневные часы после обеда они едва ли не в обязательном порядке отдыхают пару часов. Причем эта традиция настолько распространена, что некоторые заведения и учреждения даже закрываются на это время.