Кинолог назвал три самые преданные породы собак

Не зря говорят, что собака — лучший друг человека. При этом, оказывается, некоторые породы отличаются особой верностью. В личном блоге британский кинолог Уилл Атертон перечислил три наиболее преданные породы, которые становятся для своих хозяев не просто питомцами, но и настоящими друзьями.

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Итак, первая в этом списке — немецкая овчарка. Эти собаки славятся не только своим интеллектом, но и невероятной преданностью. По словам эксперта, если приложить усилия и построить правильные отношения с этой породой, то питомец будет навечно верен вам.

Следующая порода, которую особенно отметил Атертон, — лабрадор. По мнению эксперта, эта собака не просто преданна, но невероятно верна одному конкретному человеку и будет всю жизнь заботиться о нем.