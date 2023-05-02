Ядовитая змея постучалась в дверь дома ради спасения сородича

Ядовитая змея постучалась в дверь жительницы австралийского города Линдендейл, штат Новый Южный Уэльс, ради спасения застрявшего сородича. Об этом сообщает Nine News.

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На записи, которую сделала хозяйка дома, видно, как сетчатая коричневая змея поднимает голову и смотрит на женщину. Автор видео стоит по ту сторону стеклянной двери. При ближайшем рассмотрении женщина увидела другую рептилию, которая застряла в небольшом отверстии в доме.

Женщина вызвала змееловов из агентства Safe Snake Services. Змеелов Марион Нель предположила, что рептилия пыталась предупредить австралийку, что ее сородич оказался в беде, и таким образом просила о помощи.

В итоге специалистка по отлову рептилий спасла обеих змей. Первая из них отползла на некоторое расстояние, пока вторую аккуратно высвобождали из отверстия.

«Мы постепенно вытаскивали ее наружу голыми руками», — рассказал Нель.