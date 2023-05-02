Могли ли динозавры как-то взаимодействовать с другими животными

В природе сегодня можно встретить множество примеров симбиоза. Это вид взаимодействия, при котором растения и животные долгое время живут вместе: например, водоросли могут жить внутри кораллов.

© Ferra.ru

Симбиоз - это ситуация, которая возникает, когда животные и растения долгое время взаимодействуют друг с другом. Причём такое взаимодействие может быть взаимовыгодным. Но иногда один из организмов является паразитом.

Сегодня примеров таких взаимодействий в природе - множество. Это и водоросли, которые живут внутри кораллов, и грибы, растущие на корнях растений.

Но что насчёт динозавров? Могли у них быть с кем-то подобные отношения или нет? Учёные считают, что внутри динозавров вроде Tyrannosaurus rex могли жить паразиты: это заметно по повреждениям костей, которые археологи обнаружили.