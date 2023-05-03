В какой роскоши живет британский король Карл III

Жизнь королевской семьи Великобритании всегда вызывала большой интерес у людей по всему миру. После смерти Елизаветы II желание публики узнавать новые подробности и секреты только усилилось, а в последние несколько месяцев — тем более. 6 мая состоится коронация монарха Карла III и его супруги Камиллы — одно из самых ожидаемых мировых событий года, с которым уже связано несколько скандалов. Сразу после вступления Карла III на престол началось обсуждение того, где он будет жить и как смена монарха отразится на облике резиденций.

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Сегодня в списке его владений роскошные дворцы, впечатляющие замки, а также небольшие домики, затерянные посреди полей в английской глуши. Интерьер по-королевски — в галерее «Ленты.ру».

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Главная резиденция Карла III — Кларенс-хаус — Вестминстер. Монарх занимает ее с 2003 года, когда королева Елизавета II еще была жива и он носил титул принца Уэльского. Здание было построено в середине в 1820-х годов известным британским архитектором Джоном Нэшем, творившим в стиле позднего английского классицизма. Изначально резиденция предназначалась для Герцога Кларенса — будущего короля Вильгельма IV. До того как в Кларенс-хаус переехал Чарльз, там успели пожить и Елизавета II, и ее мать.

Здание выполнено в светлых, спокойных тонах. В дизайне нет вычурных деталей, все достаточно сдержанно и гармонично. За время своего существования Кларенс-хаус несколько раз капитально ремонтировали, особенно после бомбардировок во время Второй мировой войны. Перед переездом туда Карла III, еще в статусе принца, резиденцию также облагородили. Сегодня Кларенс-хаус входит в список национального наследия Англии и открыт для публики в течение одного месяца, обычно в августе. В резиденции король устраивает мероприятия, посвященные устойчивому развитию, — в 2010 году он показал выращенную морковь и капусту, а также композицию в виде семейства свиней, сделанную из кустарников.

В Шотландии Карлу III принадлежит шикарное поместье Биркхолл, которое раскинулось на 210 квадратных километров вдоль живописной реки Муик. История этой королевской резиденции началась в 1848 году, когда принц Альберт взял ее в аренду, а спустя несколько лет объект перешел в собственность. В 1852-м поместье было подарено принцу Уэльскому Эдуарду, однако тот не ездил туда, так как предпочитал более просторное жилье. В 1930-е годы в резиденции вместе с мужем и детьми поселилась мать королевы Елизаветы II, которая отремонтировала строение и разбила роскошные сады.

Изначально каменный дом был скромным и ничем не примечательным. Со временем к нему пристроили новое крыло, в котором оборудовали несколько спален и сделали гофрированную крышу. Однако даже сейчас в сравнении с другими резиденциями Биркхолл выглядит гораздо проще. В руки тогда еще принца Чарльза поместье перешло в 2002 году. Здесь он проявил свою страсть к садоводству и поработал над обустройством территории.

Сегодня в сезон в Биркхолле можно увидеть бесчисленные ярко-зеленые лужайки и идеально ровные бордюры, вдоль которых высажены алые розы.

Карл III — один из членов королевской семьи, который ведет экологичный образ жизни и, несмотря на многочисленные претензии, стремится вносить со своей стороны вклад в решение проблемы изменения климата. В валлийском графстве Кармартеншир ему принадлежит поместье Ллвиньермод, которое представляет собой небольшой по королевским меркам фермерский дом.

Принц Чарльз стал проводить с женой Камиллой время в этой резиденции с 2008 года. Для супругов здание отремонтировали по всем экологичным канонам. При ремонте использовали переработанные материалы, отопление и горячую воду обеспечили за счет работающего на щепках котла, а также установили резервуар для сбора дождевой воды. В интерьере большую ставку сделали на уют, нежели на роскошь. В комнатах стоит довольно простая мебель, но украшенная мягкими подушками и покрывалами с милым цветочным орнаментом. Все желающие могут насладиться этой атмосферой, когда король не находится в резиденции, и арендовать соседние здания в том же стиле.

Уют и спокойствие ощущается в поместье Карла III под названием Рестормель в графстве Корнуолл. Оно располагается среди полей, а из окон особняка открывается вид на зеленеющие просторы. Усадьба была построена в 1540-х годах и отреставрирована в XVIII веке. Она отличается зубчатым фасадом и полукруглыми окнами. В комнатах создан приятный интерьер с мягкими диванами, причудливыми элементами декора и немного потертой мебелью. В летние месяцы часть объектов поместья сдается в аренду. По соседству располагается питомник растений — там можно приобрести розы, кипарисы и гортензии.

Во время своих официальных визитов в Шотландию Карл III останавливается не только в поместье Биркхолл, но и в Холирудском дворце в Эдинбурге — роскошном сооружении с башнями и массивными крепкими стенами как у замка. Он был построен в 1128 году и изначально служил в качестве монастыря. Однако со временем территории добавили новые постройки и в Холирудском дворце стали жить правители страны. Внутреннее убранство отличается высокими потолками, резным декором, в особенности у каминных порталов, а также гобеленами и ламбрекенами на окнах и кроватях. По традиции монарх проводит во дворце по меньшей мере одну неделю в году. В остальное время резиденция открыта для туристов.

Список резиденций короля в Шотландии не ограничивается поместьем Биркхолл и Холирудским дворцом. Ему также принадлежит замок Мэй. Королевское владение находится на северном побережье страны в области Кейтнесс. Огромное каменное здание построили в XVI веке и в течение последующих лет часто реконструировали.

Королевская семья приобрела замок в 1952 году — туда после смерти супруга переехала мать королевы Елизаветы II, так как хотела скрыться в отдаленном поместье от внимания и посторонних глаз. Она сразу взялась за восстановление относительно заброшенного замка и разбила там 12 гектаров роскошных садов и других угодий. Интерьеры резиденции остались почти нетронутыми за исключением некоторых элементов декора, которые добавил тогда еще принц Чарльз. Как и большинство дворцов королевской семьи, замок Мэй открыт для посетителей с мая по сентябрь.

В шотландском округе Ист-Эршир Карл III в качестве благотворительного проекта приобрел Дамфрис-хаус — точнее с 2007 года по документам объект принадлежит организации The Prince's Foundation. Резиденция была построена в XVIII веке и за это время сменила нескольких владельцев. Она считается особенной, так как там сохранилась оригинальная мебель того периода, в том числе то, что было создано крупнейшим мастером английского мебельного искусства эпохи рококо Томасом Чиппендейлом.

В начале 2000-х вещи хотели выставить на аукцион, и принц Чарльз решил выкупить дом у владельца, заплатив 45 миллионов фунтов стерлингов. В итоге резиденция была сохранена и отреставрирована. «Я знал, что если бы мы не вмешались и не спасли дом, то кто-нибудь купил бы его и сказал, что у него есть отличная идея сделать на этом месте поле для гольфа и все такое прочее», — заявил однажды Карл III.

В графстве Глостершир на западе Англии Карл III и его супруга Камилла предпочитают проводить время в утопающей в зелени резиденции Хайгроув-хаус, которая вполне могла бы стать локацией для съемок фильма о волшебниках. После вступления короля на престол дом, по правилам, перешел во владение герцогства и им стал распоряжаться принц Уэльский Уильям. Однако Карл III продолжит жить в Хайгроув-хаусе, с которым у него связано много воспоминаний, и будет платить арендную плату — 700 тысяч фунтов стерлингов в год.