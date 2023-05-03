День 3 мая в истории

Что произошло в эту дату.

© Парламентская газета

Всемирный день свободы печати

Видео дня

Установлен на Генеральной Ассамблее ООН 20 декабря 1993 года по инициативе представителей печати стран Африки.

Третьего мая 1991 года в столице Намибии городе Виндухе представители независимой прессы африканских стран приняли «Виндхукскую декларацию». В ней журналисты призывали руководство стран мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

Главным мероприятием Всемирного дня свободы печати является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Она учреждена в честь колумбийского журналиста Гильермо Кано, который был убит в 1986 году за критику в отношении действовавших в его стране наркокартелей. Размер премии составляет 25 тысяч долларов. Она вручается как отдельным лицам, так и организациям.

Всемирный день Солнца

Праздник был установлен в 1994 году Европейским отделением Международного общества солнечной энергии для привлечения внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

Солнце — это ближайшая к нашей планете звезда. Его излучение — основной источник энергии на Земле. Только за три дня оно посылает нам столько энергии, сколько содержится во всех разведанных запасах ископаемых видов топлива.

День рождения спама

В этот день в 1978 году 400 человек получили первое спам-сообщение. Оно было разослано по сети Arpanet, которая была предшественницей современного Интернета, компанией DEC.

Слово «SPAM» произошло от марки мясных консервов - SPiced hAM (пряный колбасный фарш из свинины). В 1970 году в Англии на экраны вышла комедия, в которой показывалось кафе, где все блюда были приготовлены из «SPAM» и их настойчиво навязывали клиентам. Таким образом, эти консервы стали символом назойливой рекламы.

По данным статистики, в настоящее время около 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, является спамом.

60 лет назад (1963) в Москве начался судебный процесс над шпионом Олегом Пеньковским и его связным Гревиллом Винном

Олег Пеньковский, полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР, был арестован в октябре 1962 года. По словам шпиона, за время его работы на иностранную разведку, а он был завербован в апреле 1961 года, он передал 5500 документов и сдал десятки советских агентов. Его связной, британец Гревилл Винн, был арестован в Будапеште венгерскими спецслужбами и передан представителям Советского Союза.

11 мая 1963 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Олега Пеньковского к высшей мере наказания — смертной казни, а Гревилла Винна — к 8 годам лишения свободы. 16 мая Пеньковский был расстрелян.

Британец просидел в тюрьме всего лишь 2 года. В 1965 году его обменяли на арестованного в Великобритании советского разведчика Гордона Лонсдейла (настоящее имя - Конон Молодый). Этот эпизод с почти документальной точностью был воспроизведён в фильме «Мёртвый сезон».

При обмене Винн показал себя весьма практичным человеком: узнав, что ему вернут конфискованные при аресте советские деньги, он распорядился купить на всю сумму чёрной икры. За что на родине он получил кличку «килька», которую, как шутили английские разведчики, русские очень выгодно обменяли на свою «акулу».

15 лет назад (2008) вступила в силу Конвенция о правах инвалидов

Документ был принят 13 декабря 2006 года на 61 й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он направлен на обеспечение полного участия инвалидов в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.

Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств. В неё участвуют более 180 стран и Евросоюз. Россия присоединилась к Конвенции в 2012 году.

115 лет назад (1908) недалеко от Бейрута (Ливан) была открыта скульптура Девы Марии