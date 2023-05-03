У каких народов выше шанс выжить после пулевого ранения

Уровень болевого порога, как уже доказано научными исследованиями, имеет национальные особенности – тому причиной генетическая предрасположенность определенных народов и... конкретная группа крови.

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В «самых стойких» представителей «эксклюзивных» наций злодеи всаживали по пять пуль, они после этого впадали в кому. Но – выживали!

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Генетика и кровь

Предрасположенность к устойчивому сопротивлению организма к последствиям огнестрельных ранений, равно как и других внешних травм была исследована западными учеными сравнительно недавно. Специалисты из университета Филадельфии в 2014 году обнародовали свои выводы об этногенетической особенности, влияющей на болевой порог. Согласно этим исследованиям, «южане» (курды, афганцы, африканцы, арабы и кавказцы), – народы, более устойчивые к боли, получаемой в результате внешних травм, в том числе, и огнестрельных ранений.

Не менее любопытны итоги научных разработок, касающихся влияния групп крови на переносимость разного травм (и огнестрельных тоже), а также преодоление возникающего в связи с этим шокового состояния. Отмечено, что травмы и шок гораздо легче переносят люди, имеющие группу крови В (III).

Как показали исследования, значительная часть населения с этой группой крови проживает в Центральной Азии. Помимо Монголии, северо-западного Китая, туда входят бывшие республики СССР, населяемые этническими казахами, узбеками, таджиками и туркменами. Кроме того, в «травмоустойчивые» народы попали жители Закавказья, главным образом, исповедующие ислам.

Особенность третьей группы крови состоит в том, что ее компоненты создают сбалансированную иммунную систему, способную эффективно противостоять внешним угрозам (к примеру, пулевому ранению). Особенно это важно при противодействии разного рода инфекциям, часто сопровождающим травму. Исторически носители группы крови В (III) – это кочевники, именно поэтому она до сих пор считается «восточной».

К «южным» «болеустойчивым» народам ученые относят также курдов, африканцев и арабов. Причем эти теоретические выкладки исследователей можно легко проверить на практике – есть масса примеров, когда знаменитые афроамериканцы проявляли чудеса выживаемости после нанесения им множественных огнестрельных ранений, на первый взгляд, не совместимых с жизнью.

Живучие «старые грязные ублюдки»

Ни намека на расизм. Просто перевод псевдонима афроамериканского рэпера Рассела Тайрона Джонса (Ol’ DirtyBasterd). Парень по жизни был квелый, до 36 лет не дожил два дня – помер от передозировки наркотой. Но зато за 8 лет до своей смерти удачно «переварил» три огнестрельных ранения – в 1994 году в живот, в 1998 году – в спину и в руку.

Многие афроамериканские рэперы на заре своей пламенной музыкальной карьеры иногда (вынужденно, конечно) приторговывали наркотиками. Как, к примеру The Game (тогда, в 2001 году, еще простой калифорнийский пацанчик Джейсон Тэйлор). Будущую звезду рэпа продырявили собратья по бизнесу, как и Тайрона Джонса, тоже 5 раз. Только пожестче, единовременно, за один «сеанс». The Game три дня пребывал в коме. Как только вышел из «сумрака», незамедлительно забросил наркоторговлю, и всецело отдался хип-хопу.

В 2000 году афроамериканский рэпер 50 Cent, «в миру» Кертис Джексон, пострадал от 9 огнестрельных ранений, ему прострелили руку, бедро, грудь, ноги, щеку… Фифти Сент 5 месяцев восстанавливался от пережитого, с ним, боясь упущенной выгоды, расторгнул контракт старейший в мире звукозаписывающий лейбл «Коламбия Рекордс». Но отчасти именно благодаря неимоверной силе воли и работоспособности 50 Cent восстановился, и его творчество со временем набрало популярность, а вместе с ним появился и коммерческий успех.