Зачем наложниц в гаремах заставляли прокалывать пупки

В современном мире пирсинг пупка можно встретить у любой женщины, будь то домохозяйка или суперзвезда. Однако столетия назад в Османской империи прокол пупка полагалось делать наложницам.

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Подробнее о том, зачем женщины шли на это – в материале "Рамблера".

Наложницы в гаремах были обязаны прокалывать пупки. Такой пирсинг считался своеобразной меткой: если рабское клеймо оставляло неэстетичные следы на коже, то пирсинг можно было легко скрыть под одеждой или же украсить драгоценностями.

Однако пирсинг у наложниц выполнял не только функцию метки, но также имел сакральный смысл.

В древние времена жители Востока считали, что пупок – это часть тела, в которой соединяются все энергетические каналы человека. Османцы придерживались мнения, что прокол пупка разрывает связь каналов и частично блокирует левую часть мозга, которая отвечает за рациональное мышление.

Заставляя наложниц прокалывать пупки, правители как бы старались защитить себя от вольнодумства женщин. Они были убеждены, что пирсинг заставит девушек удовлетворять только базовые потребности – свои и своего господина.