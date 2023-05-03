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Предсказано опустынивание средиземноморских лесов

Геологи Гейдельбергского университета в Германии показали, что из-за изменения климата нарастает угроза опустынивания средиземноморских лесов в будущем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Предсказано опустынивание средиземноморских лесов
© Lenta.ru

Исследователи проанализировали ископаемые зерна пыльцы, обнаруженной в кернах отложений Тенаги-Филиппона на северо-востоке Греции, и реконструировали состояние экосистем в регионе за последние 500 тысяч лет. Оказалось, что в условиях длительной засухи, которая уже случалась в прошлом и которую предсказывают климатические модели, в ближайшем будущем возможно опустынивание лесов Средиземноморского региона.

Результаты показали, что в прошлом средиземноморские леса превращались в степи в течение всего нескольких десятилетий, как только был достигнут определенный порог осадков. Например, уменьшения влаги на 40-45 процентов было достаточно, чтобы вызвать переход от лесных биомов к степным. Экологические модели также позволили исследователям учесть возможные факторы, вызывавшие изменение характера осадков. Так, изменение содержания CO2 в атмосфере было связано с количеством дождей в регионе.

Средиземноморские леса являются не только очагами биоразнообразия, но и регулируют региональный климат и гидрологические условия, а также снабжают людей продовольствием и древесиной.

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