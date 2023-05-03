Ученые раскрыли тайну смертоносного «проклятия мумии»

Тайну «проклятия мумии», связанную с гробницей Тутанхамона, попытались объяснить с научной точки зрения.

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Разговоры о существовании «проклятия мумии» начали вести после смерти состоятельного любителя раскопок Джорджа Геберта. Он умер в 1923 году после того, как присутствовал на вскрытии гробницы Тутанхамона. На тот момент мужчине было 56 лет, что по нынешним меркам довольно мало. Масла в огонь подлила смерть еще одного посетителя гробницы Тутанхамона — американского финансиста Джорджа Джей Гулда. Он тоже скончался в 1923 году.

Причины гибели обоих мужчин остаются нераскрытыми, однако они связанны с заражением крови и пневмонией. Еще одной «жертвой» гробницы стал радиолг сэр Арчибальд Дуглас-Рид. Он скончался в 1924 году после того, как сделал рентген мумии Тутанхамона. Помимо «проклятия», существуют более приземленные и реалистичные теории произошедшего, передает Planet Today.